Hapja e bareve dhe restoranteve deri në 17:30/ Ja kur mund të ndryshojë orari

Ministrja e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj deklaroi në emisionin ABC-ja e Mëngjesit se gjithçka do të varet me ecurinë e pandemisë dhe rasteve të reja me koronavirus pas 18 majit.

“Ky 10-ditësh duhet të jetë në favor të biznesit për t’u bërë gati. Vendimmarje për orarin deri në 17:30 nuk do të jetë e vazhdueshme por për të parë ecurinë dhe mund të ndryshojë brenda dy javësh në varësi të shifrave. Nëse deri në fund të muajit edhe me hapjen e restoranteve nuk kemi rritje të shifrave, besoj se lehtësimi do jetë edhe më i zgjeruar. Biznesi nuk ka qenë si do jetë dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri. Të gjithë ne po mendojmë si të qasemi në këtë situatë”, tha Denaj.

Qeveria ka parashikuar hapjen e restoranteve dhe bareve pas 18 majit, por një shqetësim për pronarët e bizneseve të këtij sektori është kufizimi i orarit.

Pas rihapjes ata do të qëndrojnë të hapur deri më orën 17:30, për këtë Shoqata e bareve, restoranteve dhe club-eve kërkon shtyrjen e orarit deri në 1:00 pas mesnate.

Në një letër dërguar kryeministrit Edi Rama, kërkohet gjithashtu ulja e TVSH-së në të njëjtin nivel si sektori i turizmit dhe agroturizmit si dhe subvencionimin e normave të interesit për kreditë aktuale që ka biznesi.