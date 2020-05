Në karantinë së bashku/ Romeo me fustan dhe Jonida me cigare në gojë, çifti ‘shpërthen’ rrjetin

Jonida Maliqi dhe Romeo po e kalojnë së bashku karantinën. Çifti tashmë ka vendosur të dal hapur për publikun, ku dhe nuk i ka kursyer videon funny në rrjetet sociale. Mbrëmë këngëtarja ka postuar një tjetër video ku shfaqet me partnerin.

Ata kanë bërë sfidën “Flip the sëitch”, ku fillimisht një vajzë dhe një djalë kërcejnë para pasqyrës, dhe më pas ndërrojnë rrobat me njëri-tjetrin. Fillimisht ka qenë këngëtarja me fustan dhe aktori me kapele dhe cigare në gojë. Më pas me tu fikur drita, çifti ka ndërruar veshjen.