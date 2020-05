“Tirana do të mbetet zonë e kuqe”, Rama: Jemi në fazë të rrezikut real, hapja shoqërohet me…

Kryeministri Edi Rama deklaroi në ‘Opinion’ se Tirana do të mbetet zonë e kuqe.

Ndër të tjera, Rama foli dhe për hapjen dhe lehtësirat e mëtejshme pas pandemisë së COVID-19, teksa u shpreh se jemi në fazën e rrezikut real për shkak të hapjes dhe se nuk mund t’i lejojë vetes spekulime.

“Janë zërat e institucioneve të specializuara, zërat e gjithë ekspertizës globale. jemi në fazë të rrezikut real sepse hapja shoqërohet me rrezik. Ne kemi sot një hapje të qenësishme që ka kthyer në punë forcën dërrmuese të forcave të punës me përjashtim të atyre kategorive që janë të penguara një pjesë e madhe hapen në javën në vijim.

Nuk është një sfidë që mund ta bëjmë me shoqërinë sepse jam i bindur që nëse e provojmë ne kthehemi aty ku nuk do donim të ishim. Nëse të gjithëve iu lejohet të spekulojnë mua nuk më lejohet të bëj gabime trashanike. Tirana do të mbetet zonë e kuqe. Tirana sipas të gjitha gjasave, nëse numrat na flasin do të jetë e fundit që do të çlirohet për shkak se situata nuk është premtuese. Do ndalohet komunikimi mes zonave të kuqe dhe të gjelbra. Po punojmë intensivisht për një strategji të transportit publik”, deklaroi Rama.