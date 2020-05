Erë me rërë dhe temperatura deri në 37ºC/ Ja si do të jetë moti në fundjavë

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak parashikon se vendi ynë këtë fundjavë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike me mot me diell por edhe disa “siklete”. “Sikleti” i parë do të jenë temperaturat të cilat jo dhe aq në vlerat minimale por në ato maksimale do të pësojnë rritje duke bërë që moti të jetë i nxehtë duke prekur vlera 36-37ºC. Temperatura keto te pazakonta per stinen ku ndodhemi.

Por përvec temperaturave të larta të regjistruara ato do të ndjehen më të larta kjo për shkak të vranësirës shtresore dhe transparente përgjatë gjithë ditës.

Por ndjesia e zagushisë do të forcohet akoma dhe më shumë për shkak të grimcave të pluhurit dhe rërës që do të ketë në ajër për shkak të masave ajrore me origjinë nga Afrika e Veriut (më konkretisht Shkretëtira e Sahara-së).

Sa i përket erës ajo do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim dhe shpejtësi 1-10m/s.