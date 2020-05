Lame: Dokumentet e pronës merren nga shtëpia për 5 minuta

Ornela Manjani – Pronarët mund të marrin tapinë vetëm në rrugë elektronike përmes sistemit e-albania. Janë rreth 1 700 000 pronarë që mund ta marrin tapinë për 3-5 minuta, duke paguar tarifën përmes kartës së bankës dhe pjesa tjetër e pronarëve do të duhet të presin deri në 21 ditë. Platforma është prezantuar dje nga kryeministri Edi Rama në një konferencë të përbashkët me drejtorin e Kadastrës, Artan Lame dhe drejtoreshën e AKSHI-t, Mirlinda Karcanaj për aplikimin e ri online për hipotekat, kreu i qeverisë tha se përgjigjja për hipotekat, do të vijë brenda 5 deri në 10 minutash.

Kreu i Kadastrës

Kreu i Kadastrës, Artan Lame shpjegon procedurat për të marrë dokumentet e pronësisë onlinë dhe në vetëm 5 minuta. Me këtë shërbim zhduket kontakti fizik nëpër sportele. Lame shpjegoi se ka shpjeguar se përgjigja do jepet brenda 3-5 minutave për 1 milion e 700 mijë persona në sistem, ndërsa të tjerët që nuk janë pjesë e tij do të kalojnë në verifikimin e Drejtorive Vendore: “Qytetari me këtë shërbim, ka tri elemente. E para, ku e merr shërbimin, e dyta, kur do t’i duhet për ta marrë shërbimin dhe e treta si e merr shërbimin. “Ku?”-në e zgjidhëm me aplikimin online. Qytetari nuk ka më punë me sportelet tona. Kjo, është ajo që po bëjmë sot. Aplikimi po bëhet online dhe, nëse paguan me kartë ose direkt me telefon ose bar kompjuteri, shërbimi i kthehet mbrapsht përgjigja brenda 5 minuta. “Si?”-ja është të jemi të ndërgjegjshëm që ne sot po lancojmë në rreth 4 mln e 100 mijë banorë që ka Shqipëria rreth 1 milion e 700 mijë të tyre i nënshtrohen këtij sistemi. Pra, për këto 1 mln e 700 mijë prona shërbimi merret për 3-5 minuta pas pagesës. Edhe për pronat e tjera, por, që nuk janë në sistem, përgjigjen do ta marrim po online, por jo për 3 minuta, por pasi ta përpunojnë drejtoritë vendore. Me këtë e zhdukim kontaktin me publikun”,-tha Artan Lame.

Kryeministri

Dokumentet e pronës tashmë mund të merren online në portalin qeveritar e-albania, ka njoftuar kryeministri, Edi Rama së bashku me kreun e Kadastrës, Artan Lame. Ky shërbim i ri është pjesë e procesit të transformimit dixhital që po kalon Shqipëria ka njoftuar kryeministri. “Do të mjaftojë tashmë një klik në https://e-albania.al dhe kadastra shtetërore do të vijë tek ju, pa ndërmjetës e pa radhë. Sistemi sapo është “ndezur” dhe lutja ime për të gjithë është që në këto dy javë të para testimi, pak durim nëse hasni në vështirësi gjatë marrjes së shërbimit. Pagesat për këtë shërbim do të bëhen online nëpërmjet llogarive bankare dhe kryeministri ka njoftuar se po finalizohen marrëveshjet me bankat e nivelit të dytë, ndërkohë që ka edhe zgjidhje për ata që nuk mund të kryejnë pagesa në këtë mënyrë: Siç do ta shihni edhe pagesat e shërbimeve të kadastrës do të mund t’i bëni online, përmes llogarisë suaj bankare, ndërkohë që po finalizohen marrëveshjet me të gjitha bankat e nivelit të dytë në vendin tonë. Për ata që nuk kanë kartë krediti apo debiti, mandatpagesa gjenerohet nga https://e-albania.al dhe qytetari e bën pagesën në bankë dhe e ngarkon në aplikim – pa radhë, pa vonesë, pa ryshfet”,-tha Rama.

Hapat e procedurës

1 – Identifikohuni si qytetar ose si biznes në portal

2 – Zgjidhni shërbimin “Aplikim për lëshim certifikate pronësie”

3 – Klikoni butonin “Përdor”

4 – Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi pronën, shërbimin/shërbimet e kërkuara dhe taksat e nevojshme.

5 – Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit.

6 – Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose krediti;

Punonjësi i ASHK-së proceson kërkesën e ardhur dhe në varësi të vendimit që merret i kthen përgjigje me e-mail aplikuesit, me URL-në e shkarkimit të përgjigjes elektronike të ruajtur tek “Dokumentet e mia” në e-Albania, ose me njoftimin e arsyes së refuzimit. Pas kryerjes së aplikimit ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen e aplikimit të kryer, por do të mund të merrni përgjigjen me vulë dhe firmë elektronike tek “Dokumentat e Mia” në profilin tuaj në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit

Nëse pasuria është e dixhitalizuar pas konfirmimit të kryerjes së pagesës përgjigja do ju shfaqet tek Dokumentet e mia, nëse jo pas konfirmimit të pagesës dhe kryerjes së verifikimeve përgjigja do ju shfaqet tek Dokumentet e mia brenda 5 ditë pune.

Periudha e vlefshmërisë

Pa afat

Kostot

1500 lekë