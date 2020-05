Për teatrin, burokratët e pagojë dhe një paralele e dhimbshme nga historia

Nga Ben Andoni



Publiku shqiptar prej muajsh është duke ndjekur një debat në të cilin janë përfshirë veç kryeministrit, strukturës së burokratëve të teatrit, ata të Ministrisë së Kulturës, Bashkisë dhe më gjerë. Po t’u kujtosh njerëzve se debati dhe protesta vazhdon prej gati më shumë se tre vjetësh, shumica syresh do të ngrenë supet. Kjo konfirmohej, kur pak ditë më parë u fol për dëmtimin e inventarit dhe “paditurinë” e shumicës për vendndodhjen e bobinave, armëve etj.!!! Nëse të gjithë strukturat që janë afër z.Rama e mbështesin prishjen e teatrit, madje me deklarata nga më të ndryshmet pro, atë e hedh poshtë pjesa tjetër, që tashmë prej muajsh mbështetet nga opozita. Pa marrë parasysh vlerat e godinës, ekspertizat e ndryshme teknike, historinë e madhe plot paradokse, mbijetesën dhe domethënien e kësaj godine për qytetin tonë, atëherë në një mendim janë pothuaj shumë nga qytetarët e Tiranës: Godina nuk duhet prishur. Mund të rikonstruktohet, mund të përmirësohet ndërtimi, tashmë materialet e ndërtimit e lejojnë, ndërsa hapësira e saj mund të përshtatet pa u tjetërsuar dhe gjithnjë për interesat e teatrit. Siç e thoshte në të gjallë i ndjeri Maks Velo, edhe vetëm vendi ku ndodhet, hapësira e saj është e plazmuar për qytetarin si vend i zakonshëm takimesh. Autori njësoj e mbështet mosprishjen e tij dhe gjetjen e alternativave të pëlqyeshme për të gjithë, në interes të kryeqytetit dhe teatrit.

Po pse vallë nuk ka fuqi një strukturë e tërë burokratësh, që duke e parë këtë qerthull ku po futet qeveria, bashkia dhe, mënyra sesi po përballet shteti me njerëzit të marrë ose të veprojë me arsye? Këtu debati kërkon shumë më tepër elementë. Pse sakrifikojnë deri në këtë masë burokratët, duke cenuar vetë moralin profesional dhe të ashtuquajturin virtyt moral? Maks Weber mendonte se vetë-flijimi i burokratëve në administratën e dikurshme gjermane, që ai i referohet, për situata të tilla vetë-bindje, konsiderohet në vetvete virtyt moral. Kurse nderin e punonjësit civil, ai e përshkruante se: “Nderi i punonjësit civil qëndron te aftësia e tij për të kryer me vetëdije urdhrin e autoriteteve eprore, saktësisht sikur urdhri të ishte në pajtim me bindjet vetjake”. Zigmund Bauman që e ka shtjelluar argumentin tek “Moderniteti dhe Holokausti” shton se: “Kjo gjë është e vërtetë edhe nëse urdhri atij i duket i gabuar apo jo, edhe nëse pavarësisht nga bjerrja e ndërgjegjes e punonjësit civil, autoriteti këmbëngul në urdhrin e dhënë”. Po a ka brerje ndërgjegje tek ne? Besojmë se jo dhe kjo lidhet me një të vërtetë të pamohueshme: Teatri është gati i huaj për politikën, derisa u katandis deri këtu…

Problemi i sotëm me teatrin kap dhe sfera të tjera dhe kjo lidhet me ata, që u shkon mëndja për ta prishur atë. E lidhur kryesisht me emrin e Edi Ramës, qysh në kohën kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, ajo duket se ka qëndruar e ngulitur thellësisht si sfidë tek ai, deri edhe me modifikimet që u bënë për ta tjetërsuar këtë zonë, dikur nën mbrojtje. Në një farë mënyre, bindja e një pjese të madhe për ta prishur, duket se është e ngulitur tek pjesa që e mbështet atë dhe projektin për teatrin e ri. Në fakt, godina e teatrit nuk ka ndonjë arkitekturë impozante, por mbart një pjesë të kujtesës së madhe historike të ndërtimeve të këtij lloji, bërë nga fashistët dhe sidomos shumë-funksionet e saj. Mbase në të njëjtin vend, pa ia prekur fasadën mund të bëhet një teatër që të plotësojë të gjithë kërkesat e teatrit kombëtar, që në këto kohë është duke lënguar frikshëm, por më e pranueshme është të ndërtohet edhe një teatër nga fillimi. Dhe, shtrirja e kryeqytetit e jep këtë mundësi, qoftë edhe për të çqendërsuar gjeografinë e kulturës.

Po ku duket mosinteresi i qeverive tona pas ’90 për teatrin?! E para nga mos inkurajimi i dramës vendase, pastaj me radhë te mungesa e investimeve, shuarja e teatrit në rrethe, pastaj nga përçarja e jashtëzakonshme e artistëve, një pjesë e të cilëve kanë ndryshuar dhe gjatë këtyre tre viteve.

Po pse vallë të gjithë këta njerëzit të artit, më saktë burokratët e artit, ata të pushtetit nuk kanë fuqinë e duhur ta kundërshtojnë?! Teorikisht është e pamundur, paçka nëse nuk gabojmë edhe Ministrja aktuale e Kulturës dikur ishte për hapjen e një polemike publike për të vendosur nëse Teatri Kombëtar duhet t’i nënshtrohet një restaurimi të vëllimeve, me materiale të reja (falso storico – falsifikim historik) apo me të njëjtat materiale (restaurim konservativ), cituar nga Report TV. Por, me të në krye, Teatri Kombëtar po kalon në pronësi të Bashkisë së Tiranës me vendimin që mban datën 8 maj, me propozim të Ministrisë së Kulturës, ku teatri dhe trualli i tij prej 5 522 metrash katrorë i kalojnë në pronësi bashkisë…!!! A mundeshin shumë nga autoritetet e Institutit të Monumenteve, Shoqata e Arkitektëve, personalitete të tjera apo zyrtarë më të ulët të kundërshtonin. Është shqetësim të thuash, por përgjigja është direkte: Jo.

Disiplina e zëvendëson përgjegjësinë morale me nderin. Ç’legjitimimi i të gjitha rregullave të tjera të sjelljes së duhur, veç atyre që burojnë nga brenda organizatës, dhe rrjedhimisht mohimi i autoritetit të ndërgjegjes vetjake kthehet në virtytin më të lartë moral. Këto fjalë të sociologut të njohur Bauman kanë dhe një justifikim, se shqetësimi që shkakton atributi i këtij virtyti ekuilibrohet nga këmbëngulja e eprorit. Dhe, tek ne fjala e kryeministrit aktual dhe atij paraardhës nuk diskutohen. Veçse e kemi një paradoks: kryeministri Rama përveç mbrojtjes morale të kauzës së tij, nuk i del aq zot me firmën. Dhe, këtu biem në një kundërshtim, atë që Weber e cilësonte në përshkrimin e nderit të punonjësit civil: “Tek e fundit është përgjegjësia ekskluzive vetjake e udhëheqësit, një përgjegjësi që nuk shkarkohet”. Bauman e përdori të gjithë argumentin për ata nëpunësit që zbatuan përpikmërisht ligjin dhe shkaktuan mynxyrën e holokaustit. Ndoshta është larg, por këtu gjendet edhe paradoksi i ri i qeverisë sonë, që e ka shkarkuar krejt përgjegjësinë e saj. E vallë kush do ta rregullojë kultin e qytetarit civil, burokratit për interesin e përgjithshëm? Nëpunësi shqiptar hesht, pasi nëse do flasë do prishen hallkat e kësaj ndërmarrje, që duhet të ekzistojë e “përkryer” kështu siç është. Ashtu si u bë edhe me alarmin për “Piramidën”, ku burokratët gjetën lloj justifikimesh për ta prishur. Të shpresojmë, pra, në vullnetin dhe në arsyen e liderit, atij që po e çon të gjithë administratën tonë në një përballje aspak të mirë. Edhe me veten. Publikun. Historinë. (Homo Albanicus)