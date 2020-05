Plagosje me armë zjarri në Laç, ja kush është i lënduari

Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur pak minuta më parë në qytetin e Laçit.Policia njofton se është plagosur shtetasi Z. M., i cili është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Ne qytet Lac, rreth ores 17:45, ne rrethana ende te paqarta eshte plagosur me arme zjarri shtetasi Z. M., banues ne Markatomaj, Lezhe i cili eshte derguar per ndihme mjeksore per momentin jashte rrezikut per jeten. Sherbimet e Policise kane shkuar menjehere ne vendngjarje. Eshte ngritur grupi hetimor i cili vijion veprimet ne vendin e ngjarjes me qellim zbardhjen e rrethanave te ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit”, thuhet në njoftimin e policisë.