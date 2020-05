Faza 2 në Itali/ Ja rregullat e reja që nga e hëna

Që prej datës 4 maj Italia një nga shtetet më të prekura në botë nga koronavirusi kaloi në fazën e dytë duke rihapur shumë industri dhe miliona italiane iu rikthyen punës.

Ndërsa më 18 maj të hënën që vjen Italia do të bëj një tjetër hap para të fazës së dytë duke rihapur pakukeritë, berberët, palestrat, plazhet dhe pjesën tjetër të dyqanve që kishin mbetur të mbyllura por gjithcka duhet të jetë sipas protokolleve të shëndetësisë botërore, duke ruajtur distacat prej 1 metri.

Duhet të ruhen distancat dhe të gjithë duhetë të jenë të pasjisura me maska duko që shkojnë. Nga 18 maji qytetarët italiane janë të lirë të lëvizin brenda rajonit të tyre.

Qeveria italiane gjithashtu ka firmos dekretin për udhëtimet nga 3 qershori. Prej kësaj datë italianët do të lëvizin edhe jashtë rajonit të tyre, mund të shkojnë edhe në zona të tjera. Por të gjitha këto në masa sigurie cdo person që do të dalë jashtë rajonit do t’i matet temperatura.

Lajmi është bërë i ditur kryeministri Giuseppe Conte, i cili zhvilloi një takim me krerët e rajoneve dhe rënë dakord që autoritetet lokale të lehtësojnë masat e izolimit.

Edhe Lombardia, që është rajoni më i prekur nga koronavisuri në Italinë fqinje, do të rihapë dyqanet, restorantet dhe parukeritë të hënën.

Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga qeveria italiane, Lombardi vijon të mbetet rajoni më i prekur, ku aktualisht janë 34,224 persona të prekur nga te cilet kane vdekur, 15 407 persona.

Deri tani në shtetin fqinj janë infektuar me koronavirus 223.885 persona, nga të cilët kanë ndërruar jetë 31 610.