Doni të fitoni punën e ëndërruar, ja disa këshilla të çuditshme të intervistës

Një intervistë pune është një nga përvojat më marramendëse me të cilat do të ndesheni ndonjëherë, por çka nëse do të ishit të armatosur me disa këshilla që do të siguronin që ta siguroni atë punë?

Lee Biggins, themeluesi dhe drejtori drejtues i CV-Library dhe eksperti i karrierës, John Lees, autori i Knockout Intervieë, ka ndarë këshillat e intervistave të çuditshme për të cilat janë të bindur se do të japin rezultatin,

Më poshtë gjeni disa nga këshillat:

Mos mbërrini shumë herët:

Ju mund të keni qenë prej kohësh nën përshtypjen se është e rëndësishme të arrini shumë përpara intervistës suaj, por ekspertët thonë se kjo në të vërtetë mund të pengojë shanset tuaja për sukses. Ndërsa nuk doni të vonoheni, mbërritja shumë herët mund ta kapë intervistuesin tuaj jo të gatshëm. Synoni të mbërrini dhjetë minuta përpara se intervista të fillojë, duke ju dhënë kohë të vendoseni.

Ushtroni para intervistës suaj

Në mëngjesin e intervistës suaj, hani një mëngjes të shëndetshëm dhe mos konsumoni shumë kafeinë. Ju mund të luftoni nervat duke ushtruar – nëse keni kohë, natyrisht – pasi kjo krijon ndjenja të mirëqenies.

Vishni diçka të paharrueshme

Pavarësisht nëse është një shall i lezetshëm ose një gjerdan, veshja e diçkaje të paharrueshme mund t’ju ndihmojë të krijoni një përshtypje të shkëlqyeshme te intervistuesi (thjesht mos e teproni shumë!).

Mos veproni si i huaj

Bëni të duket sikur tashmë punoni atje; lini pallton, ombrellën dhe çantën e rëndë në recepsion. Thjesht merrni një dosje të hollë në dhomën e intervistave që përmbajnë dokumentet që ju nevojiten, kështu që tashmë dukeni si punonjës dhe jo si vizitor.