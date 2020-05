Zgjedhjet në universitete, Logu: Regjistrimi i kandidatëve ligjërisht problematik

Voltiza Duro – Aktualisht në universitete vijon procesi i regjistrimit të kandidatëve për autoritet drejtuese, pavarësisht gjendjes së jashtëzakonshme që po kalon vendi si pasojë e pandemisë COVID-19. Por si paraqitet ky proces nga pikëpamja ligjore? Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, Marash Logu, student i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe president i Shoqatës Europiane të Studentëve të Drejtësisë thekson se nuk ka një shpallje të procesit zgjedhor nga Rektorët, por ka një regjistrim të kandidatëve, çka e bën një proces ligjërisht problematik. Logu shton se Komisioni i zgjedhur në vitin 2016 në UT ka vazhduar punën, edhe pse Rektori nuk ka shpallur fillimin e procesit zgjedhor dhe anëtarët e KIZ nuk janë mandatuar nga Senati Akademik. Sipas tij, veprimtaria dhe veprimet e KIZ janë në kundërshtim me rregulloren e zgjedhjeve. Për këtë çështje Shoqata Europiane e Studentëve të Drejtësisë i është drejtuar Gjy-katës Administrative Tiranë dhe janë ende në pritje të vendimit të kësaj gjykate sa i përket ligjshmërisë së vendimeve të KIZ.

Para se Ministria e Arsimit të shtynte datën e zgjedhjeve, ishte planifikuar që studentët të votonin online. Si do të organizohej ky proces?

Ministrja e Arsimit deklaroi që ajo vetëm cakton datën e zgjedhjeve, ndërsa zhvillimi i zgjedhjeve është çështje e brendshme e universiteteve. E vërteta është se as Ministria e Arsimit dhe as universitetet nuk kishin marrë asnjë masë për të garantuar votimin e studentëve. Për aq sa ne dimë deri më tani, asnjë sistem online nuk ishte krijuar apo ishte në proces krijimi për garantimin e të drejtës së studentëve për të zgjedhur. Prandaj, ne e kemi kundërshtuar me forcë zhvillimin e zgjedhjeve pasi përjashtonte studentët nga procesi.

Aktualisht vijon procesi i regjistrimit të kandidatëve për autoritetet drejtuese në universitete, pavarësisht gjendjes së jashtëzakonshme në vend. Si e vlerësoni vazhdimin e këtij procesi nga pikëpamja ligjore në këto momente?

Vazhdimi i procesit zgjedhor në universitete, pavarësisht shfuqizimit të datës së fillimit të fushatës dhe zgjedhjeve, është rezultat i vendimit të nxjerrë në 8 maj nga Ministrja e Arsimit. Për ne është një situatë e pakuptimtë regjistrimi i kandidatëve, për sa kohë nuk kemi një datë të fillimit të fushatës apo zhvillimit të zgjedhjeve, kandidatë pa zgjedhje, pra. Rregulloret e universiteteve parashikojnë se regjistrimi i kandidatëve fillon pasi ministrja cakton datën e zgjedhjeve dhe Rektorët shpallin fillimin e procesit zgjedhor. Në situatën aktuale, nuk kemi një datë zgjedhjesh, nuk kemi shpallje të procesit zgjedhor nga Rektorët, por kemi regjistrim të kandidatëve, çka e bën një proces ligjërisht problematik. Sa i përket Universitetit të Tiranës, ne e kemi konsideruar veprimtarinë e Komisionit Institucional i Zgjedhjeve si të paligjshme. Tre janë shkeljet kryesore të këtij Komisioni. Së pari, anëtarëve të këtij Komisioni iu ka përfunduar mandati dhe nuk mund të vazhdojnë të marrin vendime për zgjedhjet. Së dyti, Komisioni ka për-vetësuar një detyrë që i takon Rektorit, duke shpallur zgjedhjet në universitet. Dhe së treti, vendimet e Komisionit janë në kundërshtim me rregulloret e UT për zgjedhjet.

Në cilat universitete ka filluar procesi i regjistrimit të kandidatëve?

Në dijeninë tonë, vetëm tre prej 12 universiteteve publike kanë filluar procesin zgjedhor. Të gjitha universitetet e tjera kanë refuzuar fillimin e procesit pasi kanë vlerësuar se nuk mund të ketë zgjedhje në këto kushte.

Sipas legjislacionit si duhet të zhvillohet procesi zgjedhor?

Ligji për arsimin e lartë parashikon se ministrja e Arsimit cakton datën e zgjedhjeve. Pas caktimit të datës së zgjedhjeve, Rektorët e universiteteve publike shpallin fillimin e procesit zgjedhor. Më pas, hapin thirrjet për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit të zgjedhjeve në nivel universiteti, i cili duhet të votohet brenda tre ditëve nga Senati Akademik. Pas miratimit nga Senati, komisioni i zgjedhjeve krijon komisionet zgjedhore në nivel fakulteti. Komisioni i zgjedhjeve në nivel universiteti shpall regjistrimin e kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtarë të Senatit Akademik” nga personeli akademik dhe studentët për një periudhë të caktuar. Ndërkohë, komisioni i zgjedhjeve në nivel fakulteti shpall regjistrimin e kandidatëve për “Dekanë” dhe “Përgjegjës departamenti”. Pas mbylljes së fazës së regjistrimeve dhe verifikimit të dokumentacionit, komisionet shpallin kandidatët e regjistruar. Kandidatët e shpallur kanë të drejtë të zhvillojnë fushatën zgjedhore, nëpërmjet të cilës paraqesin idetë, vizionet dhe platformën e tyre përpara studentëve dhe pedagogëve. Fushata vazhdon për rreth një muaj, deri në një ditë përpara ditës së zgjedhjeve. Pas zhvillimit të zgjedhjeve, Komisionet përkatëse shpallin fituesit. Vetëm një proces që respekton hapat e mësipërm është i drejtë dhe i ligjshëm. Procesi aktual ka çeduar në shumë prej hapave të mësipërm, duke vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e tij.

Situatë e nxehtë paraqitet në Universitetin e Tiranës ku Rektori ka shkarkuar nga puna pedagogët që janë pjesë e KIZ? Pse kjo situatë kaq konfliktuale?

Në gjykimin tonë, asnjë palë nuk ka të drejtë. Nga njëra anë, anëtarët e KIZ kanë kryer disa veprime që vijnë në kundërshtim me rregulloren për zgjedhjet në UT, ndërsa nga ana tjetër, Rektori i UT ka marrë një vendim të paligjshëm duke urdhëruar shkarkimin e pedagogëve. Sa i përket shkeljeve të KIZ i kam shpjeguar më lart. Ndërsa, sa i përket vendimit të Rektorit për shkarkimin e pedagogëve, ai është në kundërshtim me nenin 68 të ligjit për arsimin e lartë. Ky nen parashikon se shkarkimi i një pedagogu mund të bëhet vetëm me propozimin e përgjegjësit të departamentit ku pedagogu ushtron detyrën e tij dhe pasi është marrë miratimi i komisionit të posaçëm të ngritur nga Senati Akademik. Është e kuptueshme se një procedurë e tillë nuk është respektuar në këtë rast. Pra, paligjshmërisë së KIZ, Rektori i është përgjigjur po me paligjshmëri. Unë nuk di të them se cilat janë arsyet e këtij konflikti, por ajo që di të them me siguri është se e gjitha kjo nuk bëhet për interesin më të mirë të studentëve apo pedagogëve, por për interesa të caktuar personash që e trajtojnë UT si pronën e tyre private.

A ka përfunduar mandati i anëtarëve të KIZ në UT dhe a kanë ata fuqi vendimmarrëse?

Rregullorja për zgjedhjet në Universitetin e Tiranës është mjaft e qartë. Pas caktimit të datës së zgjedhjeve nga ministrja, Rektori shpall fillimin e procesit zgjedhor. Brenda tre ditëve Senati Akademik duhet të zgjedhë anëtarët e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur në UT. Komisioni i zgjedhur në vitin 2016 ka vazhduar punën, edhe pse Rektori nuk ka shpallur fillimin e procesit zgjedhor dhe anëtarët e KIZ nuk janë mandatuar nga Senati Akademik. Në këto kushte, në vlerësojmë që veprimtaria dhe veprimet e KIZ janë në kundërshtim me Rregulloren e zgjedhjeve. Megjithatë, siç ju e dini, për këtë çështje ne i jemi drejtuar Gjykatës Administrative Tiranë dhe jemi në pritje të vendimit të kësaj gjykate sa i përket (pa)ligjshmërisë së vendimeve të KIZ. Ne kemi besim te drejtësia e kauzës tonë, dhe jemi besimplotë që çdo gjyqtar i ndershëm dhe me integritet do i gjejë të drejta pretendimet tona dhe të paligjshme vendimet e KIZ.