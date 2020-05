Lirohet Robert Budina: Na mjaftojnë 10 veta për të përmbysur farën e keqe të Ramës

Regjisori Robert Budina është liruar pasi u mbajt në një nga komisariatet e Tiranës prej orëve të para të mëngjsit dhe i është bashkuar sërish protestës tek Teatri Kombëtar.

Budina tha se tashmë e në vijim mjaftojnë edhe 10 veta për të përmbysur ‘farën e keqe’ që ka mbjellë Edi Rama.

Po ashtu ai pati një mesazh ndaj policëve, ku i tha se duhet të mbajnë turpin pasi po rrijnë si qenër duke iu bindur Ramës dhe të kërkojnë më pas shpërblime nga Rama apo të paguhen nga oligarkët.

”Mua më liruan të fundit. Policët më justifikuan se s’kemi çfarë të bëjmë. Më thonin që ky popull jemi ne. Turpin e paçi ju, aty do rrini me orë, me ditë, me netë, pastaj shkoni dhe kërkojuni shpërblim që ju lanë këtu si qenër.

Shumë policë mund të jenë paguar nga oligarkët, se nuk shpjegohet ndryshe dëshira e tyre për të shembur dhe shkallmuar Teatrin. Rama e ndërtoi farrën e të keqes dhe na i solli mu para turinjve. Tani gëzojuni dhe kënaquni me të. Edhe 10 veta po të jemi e përmbysim këtë simbol. Dhe do shohim në ditët në vijim kush ka pasur të drejtë. Sërish mund të bëhet. S’ka problem. Zotërinjtë duhet të rrinë këtu. ”- tha Budina.

Prej orës 04:30 artistët u shoqëruan në Polici pasi po bënin rezistencë ndaj Policisë dhe IMT.