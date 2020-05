Detajet shokuese/ Rrëfehet 18-vjeçarja nga Korça: Si më ngacmoi babi kur i shkova në shtëpi, konsumoi hashash dhe…

Rrëfehet për emisionin “Me Zemër të Hapur në News 24, 18-vjecarja nga Korça, e cila pak ditë më parë denoncoi të atin për ngacmim seksual. Vajza mundi të regjistronte edhe një përgjim audio teksa i ati i kërkonte marrëdhënie seksuale, duke i premtuar se do ndjehej mirë.

Në studion e emisionit, ajo rrëfeu sot detaje të reja shokuese. Sipas vajzës, babai nuk e ka dashur kurrë, madje e ka rrahur që kur ishte e vogël. Ajo shtoi madje se e ka dërguar edhe në jetimore.

E reja iu përgjigj pozitivisht pyetjes nëse ishte vajza e tij biologjike dhe tregoi cfarë ndodhi natën kur shkoi në shtëpinë e tij për ta takuar pas shumë kohësh, pasi ai ishte divorcuar me nënën. Ajo pranon se babai ka konsumuar hashash fillimisht. Vajza shtoi se pikërisht aty ka nisur të ketë frikë.

“BalkanWeb” sjell të plotë rrëfimin e vajzës

Babai ka qënë njeri i dhunshëm?

18-vjecarja: Po

Ke filmuar një video 3 vite më parë, kur babai dhunohej nga policia, ti e ke xhiruar videon…ke qene edhe ne emisionin tim

18-vjecarja: Po është e vërtetë…

Si u divorcua nëna nga babai?

18-vjecarja: Ajo kishte shpresë se ai do ndryshonte, ai vinte dorë mbi të dhe ajo iku. Ikëm edhe ne, unë motra e vëllai.

Sa vjec janë ata?

18-vjecarja: Motra 11 dhe vëllai 6…

Si e priti babai vendimin e largimit tuaj?

18-vjecarja: Ai nuk donte të largoheshim, por gjatë kësaj kohe as nuk ndryshoi…

Si ka qënë raporti me babain tuaj gjatë kësaj kohe?

18-vjecarja: Ai iku në Kosovë, punonte atje, nuk kemi pasur shumë lidhje telefonike me të. Gjithmonë kur flisnim na thoshte doni të bëni sipas qejfit ju, jo po më thotë mami që ti nuk do të flasësh me mua…

Po kur u kthye?

18-vjecarja: Kur u kthye foli motra dhe vëllai me të, unë nuk flisja se më ka thënë shumë fjalë jo të pëlqyera…

Të ka ofenduar apo të kërkoi gjëra si atë natë?

18-vjecarja: Po më thoshte do rrish rrugëve, do bëhesh si mami edhe ti…gjëra të tilla

Si janë njohur prindërit e tu?

18-vjecarja: Janë njohur nga halla ime se mami e ka pasur shoqe, por ata të dy nuk kanë pasur asnjëherë raport të mirë me njëri-tjetrin, nuk përshtateshin.

Pse ka duruar kaq shumë vite nëna jote?

18-vjecarja: Ajo nuk ka dashur që ne të rriteshim pa baba

I kujt ka qënë propoimi që ty të conin në jetimore?

18-vjecarja: Ai vetë donte, isha e vogël, më coi në jetimore 6 muaj pa dijeninë e nënës

Po nëna ku ishte në atë kohë?

18-vjecarja: Në shtëpinë e tij ishte, e dinte për mua por nuk kishte cfarë t’i bënte babait. Ai thjesht nuk më ka dashur që e vogël, nuk më duronte dot kur qaja

Cfarë të kuptojmë me këtë?

18-vjecarja: Si mund të goditet një fëmijë i porsalindur…

A jeni vajza e Rudolf Merollit, vajza biologjike?

18-vjecarja: Po

Ti ke bërë video 3 vite më parë, pse e mbështesje atëherë?

18-vjecarja: Unë erdha në studio që ai të mos godiste mamin, se i thoshte asaj që kjo nuk vjen

Kur ndodhi historia në 4 maj, pse vajte te ai?

18-vjecarja: Po, vajta ta takoja me dëshirën time babain…

Për sa kohë nuk e takoje babain?

18-vjecarja: Ai nuk kishte shumë që ishte kthyer nga Kosova. I thashë do vij për dy, tre ditë duke e parë që është baba kupton. I thahsë të mos lëvizte nga shtëpia se nuk kisha celësa. Shkova me shokun dhe shoqen time të ngushtë. Mbërritëm aty rreth orës 7 pasdite.

Do qendroje 3 ditë, kishe frikë?

18-vjecarja: Unë e prita 3 orë jashtë. Ai erdhi në 10 të darkës, e takova, më pas shkuam në shtëpi u pyetëm se si kishim kaluar. Fillova të kem frikë se ai konsumoi drogë, hashash…

E ka konsumuar edhe më parë?

Ishte konsumues po, e ka konsumuar edhe më parë.

Po ju jeni?

18-vjecarja: Jo unë nuk jam