Protesta për teatrin sapo kanë filluar/ Ja kur do të mbahet tjetra

Protesta nisi me këngët e njohura të grupit ‘Troja’, për të vijuar me himnin e krijuar enkas për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, për t’u përmbyllur me mesazhin; Teatri nuk vdes. Protesta ishte paqësore, pavarësisht disa momenteve tensioni, ku pas shpërthimit të disa kapsollave, u lënduan lehtë dy gra.

Ditën e mërkurë do të jetë protesta e radhës, e organizuar nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, në shenjë kundërshtie për shembjen e Teatrit Kombëtar. Lajmi u bë i ditur në mbyllje të tubimit të sotëm, nga Robert Budina. Ai theksoi se protesta do të mbahet pas dy ditësh në orën 17:30.

Ky vendim erdhi pasi dita e nesërme përkon me Natën e Kadrit, një ditë e shenjtë për besimtarët myslimanë. Protesta nisi në orën 16:30, ndërsa Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit ka bërë thirrje për pjesëmarrje. Nga pamjet që transmetoi live Neës24 përgjatë protestës, shihej prani e madhe të forcave policore, madje edhe në tarracat e godinave qeveritare.