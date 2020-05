Vendimet/ Veliaj: S’ka taksë për hapsirën publike në maj-qershor, anulohet taksa e hoteleve deri më 15 shtator në Tiranë

Kryebashkiaku Erion Veliaj bëri me dije se bizneset nuk do të paguajnë taksë për hapësirën publike as për maj- qershor, ndërsa shtoi se hotelet në Tiranë nuk do të paguajnë taksë deri më 15 shtatorit.

”Heqje e taksës publike edhe për maj- qershor. Nuk do të thotë zaptim, atë që e ke të aplikuar nga Bashkia e ke pa pagesë.

Do inkurajojmë sa më shumë aktivitet ejashtë, si shkollë në Parkun Rinia.

Taksat lokale mund të kompensohet për investime, anulimi i taksës së hoteleve deri më 15 shtator, përfitojnë 300 hotele në Tiranë.”- tha Veliaj.