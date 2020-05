“Na sulmuan forcat RENEA me automatikë, na tërhoqën zvarrë në errësirë”, djali i Edi Luarasit rrëfen dhunën policore

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar ka publikuar dëshminë e djalit të artistëve Mihallaq dhe Edi Luarasi, i cili tregon se si u dhunua nga policia gjatë shembjes së Teatrit.

Eldon Luarasi ka treguar gjithçka ka ndodhur pas orës 04:30 të mëngjesit të së dielës, kur policia ka mbërritur te Teatri dhe ka nisur shembjen e godinës.

Ai rrëfen se janë sulmuar befasisht nga një numër i madh forcash policore të RENEA-s, të cilët kanë qenë të armatosur me automatikë.

“Nisëm të zbresim poshtë drejt derës kryesore të teatrit ndërkohë që u përballëm me një mori forcash policore të armatosura të cilët na dhunuan fizikisht dhe verbalisht duke na tërhequr zvarrë në errësirë drejt hyrjes së pasme të teatrit sepse në hyrjen kryesore kishte nisur shkatërrimi”, tregon Eldoni.

Postimi i plotë i Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit:

Pasojat e sjelljes shumë dinjitoze të policëve mbi armikun Eldon Luarasin. Kujtojmë që Eldoni është djali i dy artistëve ikonë të Teatrit Kombëtar, Mihallaq dhe Edi Luarasi.

Eldoni dëshmon:

Në orën 4:30 të mëngjesit ishim të ulur në sheshin e teatrit kur befasisht u sulmuam nga një numër i madh forcash policore të Reneas të armatosur me armë automatike. Disa prej nesh u futën në brendësi të godinës së teatrit për t’u mbrojtur nga ky sulm. Në errësirë të plotë u ngjitëm në katet e sipërme dhe u mbyllëm në një dhomë të katit të tretë. Aty ishim: Robert Budina, Mirela Karabina, Eldon Luarasi, Besjona Vidrica, Ervin Goci, Arnen Sula, Ergin Zaloshnja, Fatos Paçrami dhe dy të tjerë.

Ndërkohë që po tentonim të lajmëronim me telefona miqtë tanë për çfarë po ndodhte, dëgjuam zhurmat e fillimit të shembjes së godinës ndërkohë që ishim ende brenda. Nisëm të zbresim poshtë drejt derës kryesore të teatrit ndërkohë që u përballëm me një mori forcash policore të armatosura të cilët na dhunuan fizikisht dhe verbalisht duke na tërhequr zvarrë në errësirë drejt hyrjes së pasme të teatrit sepse në hyrjen kryesore kishte nisur shkatërrimi. Në shesh u përballëm me qindra forca policore që mes dhunimeve fizike e verbale na nxorrën jashtë perimetrit të teatrit.