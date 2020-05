Shoqërimi  i gazetarit Lela/ Rama: Largimi fizik i një personi është krejt normal, Policia është provokuar dhe sulmuar fizikisht

Gjatë një lidhje live me ‘News24’, kryeministri Edi Rama i pyetur për shoqërimin e gazetarit Alfred Lela, nëse kishte dhunë, u shpreh se Policia e Shtetit është sjellë në mënyrë europiane, ndërsa shtoi se largimi fizik i një personi është krejt normal.

Ndërsa shtoi se, Policia e Shtetit është provokua, sulmuar fizikisht, dhe është gjetur në pozitë të vështirë.

“Policia e Shtetit është sjellë në mënyrë europiane. Edhe në BE, edhe në Amerikë shikoni nëse dicka e tillë konsiderohet apo jo dhunë. Mesa duket duhet të biem dakord për fjalën “dhunë”, se cfarë nënkuptojmë me këtë fjalë. Po flasim për një vend normal tashmë, kur më herët kërdiseshe po të ishe gazetar, janë plagosur me kallashnikovë gazetarë dhe janë vrarë njerëz nga kryeministria.

Policia ka thënë se aty do ndërhyhej dhe largimi fizik i një personi është krejt normal. Unë madje mendoj se Policia e Shtetit është provokuar dhe sulmuar fizikisht, është gjetur në pozitë të vështirë. Aty nuk kishte artistë e qytetarë, por kishte një grup politik. Edhe në Amerikë ka neutralizime normale, keni parë përpara Shtëpisë së Bardhë teksa shoqërojnë. Këto janë pamje të neutralizimit të personave që hidhen mbi policinë. Kjo është procedurë normale edhe në Europë”, tha Rama.