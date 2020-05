Basha dhe Kryemadhi i bashkohen protestës, artistët sërish “s’i lejojnë” të flasin

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka dalë nga selia blu, ndërsa është shoqëruar me duartrokitje nga mbështetësit e tij.I shoqëruar dhe nga ish-deputetë, Basha i është drejtuar protestës para teatrit, bashke me Gazmend Bardhin.

Ndërkohë, protestës i është bashkuar dhe kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi. Kjo e fundit shoqërohej nga nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili. Ndërkaq bëhet me dije se edhe në këtë protestë liderët opozitarë nuk do të lejohen të flasin. Në podiumin e improvizuar do të flasin sërish vetëm artistët.