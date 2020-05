Vijon debati per prishjen e Teatrir Kombetar. Nga studio e emisionit “Open” ka qene i ftuar aktori Artan Imami. Me nje gjuhe te ashper aktori ka folur hapur per fitimet qe ka pasur tek Teatri Kombetar.

” Une fitoja 2 milion e gjysme per nje shfaqje. Per 20 shfaqje fitoja 50 milion leke. Ndersa tek ArTurbina fitoj gjysmat. Kam hequr dore nga interesi im” ka thene nder te tjera aktori.