Krujë/ Kultivonin kanabis në oborrin e shtëpisë, arrestohet 28-vjeçari, procedohet i moshuari

Një 28-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, ndërsa proçedohet në gjende të lirë një i moshuar.

Pas kontrollit të policisë në banesën e B. C., 28 vjeç, banues në fshatin Larushk, Fushë Krujë, u gjetën të kultivuar fidanë të dyshuar canabis sativa, ndërsa në oborrin e banesës së shtetasit I. C., 80 vjeç, banues në Larushk, Fushë Krujë, u gjetën fidanë e kubikë të kultivuar me fara cannabis sativa.

Njoftimi i policisë:

Vijon kontrolli masiv në terren, për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike.

Vihet në pranga një 28-vjeçar dhe procedohet në gjendje të lirë një shtetas tjetër.

Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale fidanë e kubikë të kultivuar me fara cannabis sativa.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë, në vijim të kontrollit masiv për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, arrestuan në flagrancë shtetasin B. C., 28 vjeç, banues në fshatin Larushk, Fushë Krujë, pasi gjatë kontrollit në oborrin e banesës së tij, u gjetën të kultivuar fidanë të dyshuar canabis sativa.

Po gjatë kontrollit, shërbimet e Policisë gjetën në oborrin e banesës së shtetasit I. C., 80 vjeç, banues në Larushk, Fushë Krujë, fidanë e kubikë të kultivuar me fara cannabis sativa. Për shkak të moshës, shtetasi I. C. u procedua penalisht në gjendje të lirë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”.