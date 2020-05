Lufta ndaj COVID-19/ SHBA i jep Shqipërisë edhe 900 mijë dollarë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Shqipërisë edhe 900 mijë dollar për të luftuar virusin vdekjeprurës.

Lajmi u bë me dije nga ambasadorja Yuri Kim përmes një postimi në rrjetin social ‘Twitter’, e cila shton se totali i ndihmës amerikane ka arritur në 2 milion dollarë.

STATUSI NGA YURI KIM

SH.B.A. po i ofron Shqipërisë $ 900 mijë dollarë shtesë për koronavirusin, duke sjellë në total 2 milion dollarë për laboratorë, gjurmim të rasteve dhe asistencë teknike. Kjo në total shkon në 700 milion dollarë asistencë për Shqipërinë që nga viti 2000. SHBA gjithmonë do të qëndrojë me miqtë dhe do të udhëheqë luftën kundër kërcënimeve globale.