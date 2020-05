Protesta për teatrin/ Të rindërtohet ashtu siç ishte, pjesëmarrësit firmosin peticionin

Ka nisur firmosja e peticionit për rindërtimin e Teatrit Kombëtar.

Peticioni është duke u firmosur nga qytetarët në sheshin e protestës, të cilët kërkojnë që Teatri Kombëtar të mund të rindërtohet ashtu siç ishte.

Në pamjet nga sheshi ku do të mbahet tubimi i paralajmëruar shihet një tavolinë ku aktivistët kanë vendosur letrat. Njerëzit firmosin peticionin me emër dhe mbiemër si dhe me numrin e dokumentit të identifikimit.

Peticioni përvec nënshkrimit në Tiranë, do të shpërndahet edhe në rrethe të tjera të vendit.

Aktori Neritan Liçaj ka pohuar se nëpërmjet këtij peticioni kërkohet të rindërtohet godina e teatrit kombëtar ashtu siç ishte.

“Ne duam ti tregojmë jo vetëm institucioneve shqiptare por edhe atyre ndëkombëtare që populli shqiptar e donte atë godinë ashtu siç ishte”, thotë Liçaj.