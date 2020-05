“Vinte në shtëpi me gjoksin jashtë, pinte dy paketa”, rrëfehet babai i 17-vjeçares që akuzoi fqinjin për përdhunim: Bajramin e kam vëlla

Lajmi se një 72-vjeçar, i quajtur Bajram Tusha, nga Saranda, ka abuzuar seksualisht mbi një 17-vjeçare, tronditi mbarë opinionin publik disa javë më parë. Në video-përgjimet e publikuara, babai i 17-vjeçares, Vullneti, i premtonte vajzës, që nuk do të sillte më në shtëpi Bajram Tushën dhe miq të tjerë, të cilët, sipas deklaratës të së miturës, abuzonin seksualisht me të.

Me anë të një interviste, për studion e “Shqipëria Live”, babai i vajzës Vullneti, i hodhi poshtë këto deklarata.

Ai gjithmonë nuk e ka pranuar se Bajram Tusha, ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij, madje ai atë e cilëson si një vëlla, shok dhe baba. Vullneti sqaron se nuk e ka takuar vajzën, thotë se e dinë që ndodhet në një qendër në Tiranë, por ende nuk e ka parë. Ai akuzon për të gjithë këtë ngjarje, të dashurin e vajzës, Dino Ruçi, i cili, sipas Vullnetit, ka ndikuar në sjelljen e vajzës dhe e ka shtyr atë, që të dalë kundra prindërve. “Vajzën dua ta marr në gjirin tim. Dua të iki në emigrim. Dua të shkoj dhe ta kuroj jashtë shtetit”, u shpreh Vullneti.

“Vajzën nuk e di ku ndodhet. Në polici kemi folur dhe janë në çështje hetimi. Jo s’më ka kërkuar asgjë Bajrami. Unë shkova të flas dhe më thanë që nuk të lënë të flasësh. Nuk na kanë lënë asnjë lloj takimi. Barjam Tushën unë e kam pasur krahë të djathtë, atë e kam pas vëlla, shok, mik, baba. Tek Barjam Tusha nuk krijoj dyshime të tilla, ai fëmijët e mi i ka rritur me bukë. Djali im atje rrinë dhe sot. Në momentin që ai djalë u fut në shtëpi, ajo filloi të na urrente ne si prindër. Unë nuk e di e dinë perëndia, nëse merr masa qeveria dhe të më ndihmojë, do të ja di për faleminderit. Unë dua të kem hallin tim, po pat drejtësi të vendoset.

Ai e bëri vajzën ashtu, unë shkova në shtëpi për vajzën dhe më tha s’ke për ta marrë”, u shpreh babai 17-vjeçares.

Ai për të gjithë këtë skenar, fajëson Denito Ruçin, të dashurin e vajzës. Sipas Vullnetit, vajza kohet e fundit, kishte filluar të pinte dy paketa cigare, si edhe vinte gjysmë e zhveshur në shtëpi. Sa i takon akuzave të së bijës, se ai ka sjellë shokë në shtëpi për të kryer marrëdhënie seksuale me të. Vullneti thotë se kjo gjë nuk është e vërtetë. “Në asnjë mënyrë nuk është e vërtetë. Unë var veten nëse është e vërtetë. Unë jam prind me sedër”, thotë Vullneti.

“Vij në shtëpi dhe vajza kishte ikur. Shikoj vajzën dhe i them, hajde poshtë se do të marr policinë. Vajza e revoltuar. I thotë e ëma të keqen mami ndërrohu se vjen era djersë. I thashë ha bukë dhe shtrihu në krevat. Ajo vetëm shante, pinte dy paketa cigare në ditë. Vuajtje! Sepse i kërkoja unë llogari për pastërtinë e shtëpisë? Sa kam shpenzuar me atë fëmijë, s’kam shpenzuar me asnjeri. E dërgova në shkollë, i thashë do vijosh shkollën ke dy mijë lekë në ditë. Për këto gjëra i kam kërkuar llogari vajzës. Barjam Tushën unë kam 11 vite që ha bukë, e kam mik të vjetër, e kam mik familjar. Nuk do të thotë që e kam mik familjar dhe përdorim për gjërat e tjera. Pa asnjë lloj lidhje fare, këto janë të shtuara nga Denito Ruçi.

I kam gjuajtur një pëllëmbë. Atë ditë se kam goditur (ditën që ka dalë video-përgjimi në emisionin Fiks Fare). Vajza dëshironte të dilte dhe unë e shtyja që të mos dilte. Ai i shkruante dhe i thoshte, ‘të lutem dil’, por vajza i fshinte mesazhet. Nuk ka qëlluar Gentianin zotëri (I referohet video-përgjimit, të bërë nga emisioni Fiks Fare, ku shihet që Bajram Tusha qëllon me armë), ka qëlluar në ajër për të trembur. (Ndërkohë po në video përgjim, babai i vajzës, Vullneti, i kërkon bajram Tushës të qëllojë mbi djalin) Unë i thash sepse kërkova ndihmën e policisë, sepse po më sulmonte në maksimum. Vinte vajza e veshur gjysmë gjoksi jashtë në shtëpi, ai ishte gati për ta nisur në kthetrat e prostitucionit në Itali. Ai është drogaxhi dhe dëshiron të ma dërgoj vajzën në Itali. Ai ka dy gra në Itali. (I referohet deklaratës së vajzës, e cila e akuzon të atin se, për para dhe shishe rakie, e ka detyruar të abuzohet seksualisht nga shokët e tij) Në asnjë mënyrë nuk është e vërtetë. Unë var veten nëse është e vërtetë. Unë nuk pi raki, është e pamundur. Unë jam prind me sedër”, u shpreh babai i 17-vjeçares.