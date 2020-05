Rama: Alfred Lela nuk u dhunua, policët e nxorën siç e meritonte e shtrinë në tokë për ta neutralizuar

Kryeministri Edi Rama i ftuar në emisionin ‘Real Story’, në ‘News24’ ndër të tjera komentoi dhe rastin e gazetarit Alfred Lela, i cili u shoqërua nga policia.

Rama shprehet se Lela nuk u dhunua, ndërsa shton se policët e nxorën siç e meritonte dhe e shtrinë në tokë për ta neutralizuar pa përdorur shkopinj gome.

“Jo vetëm që nuk shoh dhunim të qytetarit, por shikoj një fragment të të gjithë teatrit të viktimizimit që u vu në skenë për mediat qysh se i doli gjumi atyre që do ta mbronin me trupt e tyre dhe deri në fund duke u përpjekur të ngrenë një re të zezë perceptimi mbi policinë. Nëse flasim për dhunë, ajo ka një mënyrë për tu përcaktuar Pyetja e parë që më vjen kur shoh videot: Cfarë kërkon qytetari Lela që shkon dhe kap për dore tre punonjëse policie? Për cfarë u shkoi zoti Lela punonjëseve të policisë?

Sipas ligjit, kur policia përballet me turmë protestuesish nuk njeh individë, individë që kapërcejnë gardhin,…për cfarë e kapërceu gardhin, për cfarë shkoi ky burrë atje për të kapur vajzat police? Policët burra e nxorën sic e meritone dhe e shtrinë për tokë për ta neutralizuar pa përdorur shkopinj gome. Dhuna është goditja, policia bën detyrën, policiët e tërhoqën dhe bën shumë mirë sic do bënte ky me ato vajza”,- tha Rama.