 “Apartamentin ma shitën miqtë kur isha i plagosur”/ Sokol Bizhga “ngec” në rrjeten e Vetingut

Pas ndërprerjes prej më shumë se 2 muajsh të procesit të vetingut në Polici për shkak të pandemisë, dje Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit i është rikthyer punës, duke bërë vlerësimin e një prej drejtuesve të lartë të Policisë, Sokol Bizhgës.

Bizhga, i cili aktualisht drejton Forcat Lëvizëse Operacionale, u konstatua me probleme nga KJV. Trupa e Vlerësimit, e përbërë nga Ela Kerka, Marjeta Gjela dhe Ana Kapaj, konstatoi probleme për 2 apartamente në pronësi të Bizhgës. Sipas KJV-së, për apartamentin në Tiranë, të blerë me kursime nga emigrimi në Itali me vlerë 2 milionë lekë, nuk është deklaruar shtesa e kryer në deklaratën veting.

Mospërputhje u konstatuan edhe për shitjen e një apartamenti në Vlorë, ku vlera e shitjes rezulton 2 milionë lekë, ndërsa në deklaratën noteriale 1.6 milionë lekë. Për këtë mosrakordim, Sokol Bizhga u shpreh se shitja ishte kryer nga miqtë e tij, pasi nuk mund të paraqitej personalisht në Vlorë pas plagosjes gjatë ushtrimit të detyrës.

Subjekti i vlerësimit nuk justifikon edhe disa paga përgjatë viteve 1993 dhe 2002, për të cilat ai pretendon se ka pasur shpërblim për shkak të plagosjes në krye të detyrës. Për kreun e Forcave Lëvizëse Operacionale, Komisioni vërejti probleme dhe për sa u përket gradave të arritura nga Bizhga gjatë viteve.

Komisioni kështu veçoi rastin e vitit 2014, kur ai u emërua zëvendësdrejtor Policie, pa pasur gradët që parashikon ligji. Sokol Bizhga doli i pastër në kriterin e vlerësimit të figurës, ku nuk u konstatuan të dhëna për veprimtari kriminale, denoncime apo të dhëna për kontakte me botën e krimit.

“Nuk ka të dhëna për veprimtari kriminale, s’ka të dhëna për kontakte me botën e krimit, nuk ka denoncime”, u konstatua nga Komisioni. Ndërsa sa i përket kriterit të aftësive profesionale, veçohet vetëm fakti i gradës, që sipas Komisionin është përfituar jashtë radhe.

“Aftësi për përmbushjen e detyrave, ka rreth 7 vite me gradën ‘Drejtues i parë’, ka nisur punën në vitin ‘90 dhe është shkëputur për 13 muaj me reformë, grada ‘Kolonel’ është përfituar jashtë radhe, por në përputhje me ligjin”, u shpreh Komisioni.

PASURIA