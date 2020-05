Parti të re? Edmond Budina i përgjigjet Ramës: Nuk e vendosim ne, por populli

Përfaqësuesi i Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, Edmond Budina komentoi sot nga sheshi i protestës, deklaratat e kryeministrit Edi Rama se ai me të vëllanë do krijonin një parti të re, bashkë me Presidentin.

Ndërsa tha se ai vetë personalisht nuk kishte më ndërmend të merrej me parti, Budina pohoi se qeveria ka frikë nga populli. I takon pikërisht popullit, shtoi ai, të vendosë nëse kjo lëvizje do kthehet apo jo në një parti.

“Më duket se sheh ëndrra me ankthe ai, se për 20 vite shihte si do e prishte teatrin, këto tani janë frikë e re dhe brockulla që ai i di nga i gjen. Ai ka frikë se e sheh rezistencën qytetare. Për një orë shih sa njerëz që u mblodhën tani. Këta e kanë kthyer atë parlament në tallava, cështje personale. Një parlameënt që merret me thashetheme, vetëm ritmi frenetik i duartrokitjevë të kongreseve të partisë i mungon.

Unë e di që kam qënë anëtar i Partisë së Punës dikur, dhe kjo është zgjedhje personale, por të merret një parlament i tërë me thashetheme më vjen sa për të qarë dhe për të qeshur. Është aktor i dobët (Rama) e pashë dhe mbrëmë. Po e shohin se populli po ngrihet?

Nëse do krijohet parti, atë nuk e vendosim ne por vetë populli. Ne duam të sjellim një mundësi të re, që partitë të mos jenë sekte të mbyllura ku vetëm shefi, kryetari vendos për fatet e popullit, ku shitet e blihet trualli vendit. Jemi këtu për të sjellë një mendësi të re. Jam i bindur që këto protesta do çojnë ujë në mullirin e më të mirës për Shqipërinë. Këta nuk kanë asnjë ndjesi. Ai thotë e kemi zaptuar ne TK, ne kemi që më 24 korrik këtu. Gënjeshtrat e i ka të vetat ai. Atë natë që erdhën për ta prishur në majë kishim vënë Flamurin Kombëtar. Fadromat varrosën Flamurin Kombëtar. Ne kemi video se si dy të rinj e nxorën nga rrënojat atë flamur, kuptoni sa ju intereson këtyre atdheu?!”,- tha Budina.