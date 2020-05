Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit letër Bashës, i kujton kontratën: Kanë kaluar 10 muaj që…

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit i është drejtuar me një letër kreut të PD-së, Lulzim Basha.

Në këtë letër, Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit i kujton liderit të opozitës që t’i përmbahet kontratës që është nënshkruar nga të dyja palët.

Aleanca thotë se në paragrafin 5 të kontratës flitet për ndryshimet në sistemin zgjedhor, gjë për të cilën Basha është zotuar para aleancës. Artistët shprehen se, kur kanë kaluar 10 muaj nga nënshkrimi i kësaj kontrate dhe ky konsultim nuk ka nisur ende.

“I nderuar z. Basha, më 25 korrik 2019, ne, anëtarët e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit (AMT), kemi nënshkruar një kontratë me ju, si kryetar i PD dhe Opozitës së Bashkuar. Në paragrafin 5 të kësaj kontrate shkruhet: “Partia Demokratike angazhohet për një sistem zgjedhor, që u jep mundësi qytetarëve të shprehen për përfaqësuesit e tyre dhe një reformë kushtetuese, që synon rritjen e kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve apo forcimin e llogaridhënies dhe kontrollit ndaj pushtetit. Diskutimi mbi këtë çështje duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë në hartimin e tyre përfaqësues të të gjitha grupeve të interesit dhe shoqërisë civile.” Sot mbushen 10 muaj nga nënshkrimi i kësaj kontrate dhe ky konsultim nuk ka nisur ende, ndërsa mbetet më pak se një javë nga afati për miratimin e reformës zgjedhore. Në këto kushte, ne gjykojmë se zgjidhja e vetme është miratimi i sistemit proporcional kombëtar, me lista të hapura, si e vetmja alternativë për ndryshimin e sistemit, pa ndërhyrje në Kushtetutë. Ne kërkojmë gjithashtu hapjen e debatit kombëtar për një Kushtetutë të re, hartimin brenda vitit dhe miratimin me referendum në pranverë 2021. ALEANCA PËR MBROJTJEN E TEATRIT”.