Çfarë iu pret në dashuri, shenjat më me fat për financat dhe karrierën në këtë kohë pandemie/ Parashikimi i yjeve nga Jorgo Pulla

DASHI

Dashë të dashur, këtë javë shfrytëzoni dëshirën komunikuese që ekziston jo vetëm me ju, por edhe me të tjerët, për t’u afruar me persona të caktuar. Njohjet që do të bëni, do të jenë shumë ndihmuese për zhvillimin e cëshjeve profesionale. Gjashtëkëndëshi i Marsit që ndodhet tek Peshqit me Uranin që ndodhet tek Demi, tregon se fati juaj punon vecanërisht për cështje ekonomike. Në 28/5, Merkuri do të hyjë në shenjën e Gaforres dhe bashkë me të fillon një periudhë shumë e mirë për të menaxhur cështje që lidhen me familjen dhe shtëpinë tuaj.

Dashuria: Qëndrimi i lehtësuar që do të jetë këto ditë do të jetë shumë i dobishëm për t’u afruar me dikë që ju intereson ose për të rifituar një pikë të mirë kontakti me partnerin tuaj. Nëse jeni në një lidhje, përfitoni nga këto ditë për të rregulluar një takim me miqtë tuaj të ndërsjellë, pasi kontakti me njerëzit do të ngrejë edhe më shumë gjendjen shpirtërore. Kini kujdes, pasi disa çështje shtëpie mund të krijojnë një distancë midis jush.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë çështjet tuaja profesionale do t’ju pushtojnë si rezultat i financave tuaja, pasi kjo fushë do të tërheqë interesin tuaj. Një bonus nga puna juaj është një skenar i mundshëm këtë javë, pasi gjashtëkëndëshi midis Marsit dhe Uranit ju ndihmon të fitoni diçka. Shmangni bërjen e lëvizjeve mbresëlënëse – të paktën në punë – dhe përdorni aftësitë tuaja të komunikimit për të marrë rezultate shumë më të mira për ato që dëshironi të arrini.

DEMI

Luani im, yjet e shumta në shenjën e Binjakëve (Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt) tregon se tani është një javë e mirë për të shlyer borxhet e të kaluarës dhe të shohësh nëse mund të rritësh të ardhurat. Më 25 Mars, gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve me Uranin në shenjën tuaj të zodiakut, forcon shpirtin e ekipit dhe kjo do të jetë jashtëzakonisht e dobishme në zgjidhjen e çështjeve që lidhen me grupe njerëzish dhe aktivitete kolektive. Më 28 Maj, hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres tregon se fillon një kohë shumë e mire për të investuar në marrëdhëniet me publikun.

Dashuria: Këtë javë do të ishte mirë të përqendrohesh në bastet që e di se si mund të fitosh për sa i përket cështjeve sentimentale. Mos merrni një rrezik nëse nuk keni një alternative nëse nuk shkon ashtu siç dëshironi. Nga 28/5 që Mërkuri kalon në shenjën e Gaforres, fillon një periudhë që do të ndihmojë shumë komunikimin midis jush dhe dikujt që ju intereson. Nëse tashmë jeni në një lidhje, dialogu dhe diskutimet do të ndihmojnë shumë në këtë klimë.

Puna dhe Ekonomia: Hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5 ju tregon se në periudhën e ardhshme do të duhet të përqendroheni në mënyrën se si do të kërkoni diçka në punë, pasi komunikimi është ajo që do të bëjë ndryshimin. Shkathtësitë e komunikimit do t’ju ndihmojnë të negocioni gjithçka që lidhet me fushën profesionale. Ka mundësi që një ofertë pune të vijë përmes një personi që është afër jush ose edhe i afërmi juaj.

BINJAKET

Dielli, Merkuri dhe Afërdita, të cilët janë në një rrugëtim të kundërt, vazhdojnë të kalojnë në shenjën tuaj të zodiakut, duke treguar se keni përqendruar interesin e të tjerëve tek ju. Kjo javë është shumë e mirë për të zgjidhur çështjet e kaluara, duke pretenduar diçka që dëshironi dhe kjo ka të bëjë me lidhjet tuaja ndërpersonale por gjithashtu vendosjen e kufijve tuaj atje ku mendoni se ju duhet. Më 25/5 gjashtëkëndëshi i Marsit i vendosur tek Peshqit me Uranin e vendosur në Dem, sjell ide të papritura, të cilat premtojnë zgjidhje për problemet profesionale. Më 28/5, hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres krijon një terren të përshtatshëm për veprime në prapaskenë.

Dashuria: Këtë javë mund të dilni të fituar në fushën romantike, veçanërisht nëse çështjet që keni lënë pezull, lidhen me cështjet e së kaluarës. Nëse tashmë jeni në një lidhje, duhet t’i kushtoni kohë asaj, pasi kjo është gjithçka që ju nevojitet për një atmosferë të mirë mes jush dhe partnerit tuaj. Nëse beqarë, nga 28/5 mund të ketë disa energji në prapaskenë në një çështje romantike që ju shqetëson, kështu që duhet të keni kujdes që të mos dilni në përfundime të nxituara dhe të shpejta.

Puna dhe Ekonomia: Yjet e shumta që ekzistojnë në shenjën tuaj të zodiakut këtë javë tregojnë që mund të shfaqni në mënyrën më të mirë mundësitë dhe aftësitë që keni në punë. Gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve me Uranin në shenjën e Demi në 25/5, do të krijojë një tokë të përshtatshme që të fitoni diçka që lidhet me biznesin tuaj. Kushtojini vëmendje çështjeve profesionale që mbeten në pritje.

GAFORRJA

Gaforrja ime, këtë javë ka shumë mundësi të filloni të shqetësoheni për çështjet e së kaluarës pasi ekzistojnë disa planete në shenjën e Binjakëve (Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt) të cilat do të krijojnë një nevojë për sqarim. Nëse mendoni se ka disa çështje në të cilat keni bërë një gabim në të kaluarën, ka shumë mundësi që të jeni në gjendje të ndryshoni vendimet tuaja. Më 25/5 gjashtëkëndëshi i Marsit i vendosur tek Peshqit me Uranin e vendosur tek Demi tregon një ditë të mbushur me veprime dhe shoqërime me miqtë. Më 28/5, hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj zodiakale inaguron një periudhë gjatë së cilës do të jeni dembel!

Dashuria: Gjashtëkëndëshi i Marsit me Uranin në 25/5 ju nxit të merrni partnerin tuaj dhe të bëni një udhëtim në natyrë, një shëtitje në vendet e preferuara dhe çdo gjë tjetër që mund të kombinojë “veprimin” dhe ndryshimin e rrethanave. Nëse jeni beqarë, hyrja e Mërkurit në shenjën e zodiakut në 28/5 do të forcojë gjendjen tuaj të komunikimit dhe do t’ju ndihmojë të afroheni tek dikush që ka tërhequr interesin tuaj.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë, veçanërisht gjatë gjysmës së dytë, do të jetë e lehtë që të largoni ankesat, lodhjen tuaj ose zhgënjimin që vjen nga çështjet e biznesit. Ndershmëria mund të jetë një dhuratë për atë që e ka, por mënyra sesi të jesh i sinqertë do të luajë një rol të madh në rezultatin e punëve të tua. Mundohuni të mos e humbni taktin tuaj të lindur dhe të mos thoni shumë në zhgënjim e sipër.

LUANI

Luan të dashur, këtë javë Dielli, Mërkuri dhe Afërdita po lëvizin në shenjën e Binjakëve – Afërdita vazhdon rrugëtimin e saj të kundërt – duke treguar se çështjet që shqetësojnë miqtë tuaj dhe që kanë të bëjnë me aktivitete kolektive dhe grupe, do të jenë me interes të veçantë për ju. Më 25/5, gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve me Uranin në shenjën e Demit, krijon terren të përshtatshëm për “arritje” profesionale dhe për të hequr qafe çështje që janë në pritje të punës. Më 28/5, hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres tregon se po fillon një periudhë gjatë së cilës duhet të jeni të kujdesshëm me njerëzit që zgjidhni për të ndarë çështjet tuaja personale.

Dashuria: Këtë javë do të jetë e lehtë të bëni njohje të reja përmes njerëzve në mjedisin tuaj shoqëror dhe nuk përjashtohet – për ju që jeni të lirë – të takoni një person gjatë një aktiviteti kolektiv sportiv. Nëse tashmë jeni në një lidhje, mos lejoni që rutina t’ju pushtojë dhe të gjeni aktivitete që ju mbushin ju dhe partnerin tuaj, në mënyrë që të merrni një pushim nga jeta e përditshme.

Puna dhe Ekonomia: Hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5 tregon se gjatë gjysmës së dytë të javës mund të jeni mjaft dyshues. Kjo do të ndikojë në mënyrën se si i perceptoni qëllimet e njerëzve në mjedisin tuaj profesional. Kini kujdes pasi dyshimi juaj mund të ndikojë negativisht në një marrëdhënie të mirë biznesi.

VIRGJERESHA

Virgjëresha, këtë javë interesi juaj duket të jetë i kthyer tek çështjet profesionale pasi Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt në shenjën e Binjakëve, tregojnë se çështje të reja do të hapen në këtë fushë. Më 25 Mars, gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve me Uranin në shenjën e Demit, ju tregon se tani është koha për të bërë një udhëtim ose për të kaluar kohën në diçka tjetër që mund t’ju qetësojë. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5 tregon se po fillon një periudhë gjatë së cilës do të jeni shumë të famshëm në gjithçka që lidhet me grupet, çështjet miqësore dhe aktivitetet kolektive.

Dashuria: Gjashtëkëndëshi i Marsit me Uranin që do të zhvillohet në 25/5 tregon se nuk përjashtohet të afrohesh me një person që është në mjedisin tënd më të gjerë. Nëse jeni tashmë në një lidhje, hyrja e udhëheqësit tuaj Mërkurit, në shenjën e Gaforres në 28/5, do t’ju ndihmojë të ndieni nevojat e partnerit tuaj dhe kjo do t’ju afrojë. Kujdes se tejmbushja emocionale që Merkuri mund të krijojë nga pozicioni i tij i ri mund të sjellë disa polemika “për asgjë”.

Puna dhe Ekonomia: Cështjet profesionale dhe gjithçka që lidhet me këtë fushë do të theksohet veçanërisht këtë javë me yjet e shumta që do të jetë në shenjën e Binjakëve. Kushtojini vëmendje vendimeve që do të merrni dhe ato që kanë të bëjnë me punën, pasi ka mundësi që të mos shihni çështje specifike me realizëm. Gjashtëkëndëshi i Marsit me Uranin në 25/5 mund të sjellë një udhëtim pune ose një propozim për një punë që lidhet me jashtë! Mos nxitoni të merrni vendime nëse nuk i peshoni gjërat me kujdes.

PESHORJA

Për ju këtë javë, Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt, janë në shenjën e Binjakëve, duke treguar që do të përqendroheni më shumë në çështje që lidhen me fushën romantike ose një udhëtim që keni pasur në mendje. Gjashtëkëndëshi i Marsit tek Peshqit me Uranin tek Demi në 25/5 mund të përmirësojë situatën në arkën tuaj për sa kohë që bëni disa lëvizje në atë drejtim. Më 28/5, Mërkuri kalon në shenjën e Gaforres, duke treguar se fillon një periudhë gjatë së cilës do të ketë disa detyrime profesionale, por në të njëjtën kohë do t’ju sjellë mundësi për të treguar vlerat tuaja.

Dashuria: Afërdita duke vazhduar rrugëtimin e saj të kundërt në shenjën e Binjakëve, tregon se nuk përjashtohet mundësia që akoma të jeni fkusuar me çështje sentimentale të së kaluarës. Sidoqoftë, nëse tashmë jeni në një lidhje, përpiquni të mbani distancën tuaj nga çdo gjë që të kujton të kaluarën. Gjashtëkëndëshi i Marsit me Uranin në 25/5 ju thotë të jeni aktiv në fushën romantike si c’do gjë varet nga ju.

Puna dhe Ekonomia: Gjysma e dytë e javës mund të sjellë lajme në lidhje me një çështje biznesi ose të rrisë detyrimet e biznesit tuaj. Hyrja e Merkurit në shenjën e Gaforres në 28/5 tregon se tani është koha e duhur për diskutime të lidhura me punën, si dhe çështje profesionale. Shmangni shqetësimin nëse shihni se njerëzit me të cilët punoni mund të mos ndajnë idetë tuaja ose mënyrën se si shihni disa çështje të biznesit.

AKREPI

Ju Akrepa këtë javë do të gjeni veten duke u kthyer në çështje që janë mbyllur dhe kjo mund të jetë shkatërruese për shpirtin tuaj. Shmangni rikthimin e kujtimeve të së kaluarës nëse nuk ka ndonjë arsye të vërtetë. Dielli, Mërkuri dhe Afërdita, që vazhdon rrugëtimin e saj të kundërt në shenjën e Binjakëve, tregojnë se si këtë javë do të shfaqet një çështje financiare ose emocionale që ka ekzistuar më parë. Më 25/5 gjashtëkëndëshi i Marsit i vendosur në shenjën e Peshqve me Uranin e vendosur në shenjën e Demit, sjell rreth jush njerëz që do të jenë shumë mbështetës të planeve tuaja. Më 28/5, hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres, tregon se po fillon një kohë kur do të keni një tendencë të fortë për udhëtime dhe “arratisje”!

Dashuria: Këtë javë do të jeni mjaft posesiv ndaj dikujt që ju intereson dhe ka shumë të ngjarë që të jepni një pamje të gabuar të vetvetes. Nëse vuani nga një çështje romantike nga e kaluara, përpiquni ta mbyllni atë sepse përndryshe do të jetë e vështirë të hapni një kapitull të ri në të tashmen. Nëse tashmë jeni në një lidhje, investoni kohë tek partneri juaj dhe mos u shqetësoni për çështjet e kaluara. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5, do të forcojë aftësitë tuaja flirtuese dhe afrimitetin me dikë që ju intereson!

Puna dhe Ekonomia: Gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve dhe Uranit në shenjën e Demit në 25/5 tregon që një nga bashkëpunëtorët tuaj mund të ketë një ide që do të sjellë zgjidhje për një çështje që lidhet me punën dhe ju shqetëson kolektivisht. Gjithashtu tregon se mund t’ju ofrohet një punë e re nga një partner i huaj. Para se të merrni vendimet tuaja, përpiquni të siguroheni për qëllimet tuaja profesionale.

SHIGJETARI

Shigjetarë të dashur, këtë javë, yjet e shumta në shenjën e Binjakëve (Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt) tregon se mesa duket i kushtoni vëmendje të veçantë “asaj që do të thonë të tjerët”. Kjo do të jetë veçanërisht e rëndësishme për ju por duhet të keni kujdes që të mos shkoni në ekstremin tjetër dhe të veproni për çështjet tuaja sipas asaj që dëshirojnë ata. Ndajini njerëzit, mendimet e të cilëve janë të rëndësishme për ju dhe përqendrohuni në to. Më 25/5 gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve me Uranin në shenjën e Demit, forcon energjinë tuaj dhe kjo do të jetë veçanërisht e dobishme për t’u marrë me shtëpinë tuaj, madje edhe me punën që ekziston në të!

Dashuria: Mendimi i partnerit tuaj do të jetë shumë i rëndësishëm për ju këtë javë, por kini kujdes pasi ekziston mundësia që kjo të bëhet “thembra juaj e Akilit”. Mundohuni të mbani një ekuilibër midis dëshirave tuaja dhe atyre të partnerit tuaj dhe të gjeni pjesën e artë. Nëse jeni beqarë, nuk përjashtohet të kontaktoni një person që ka pasur lidhje me ju. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5 tregon se një romancë më e vjetër mund të rishfaqet në kushte të reja.

Puna dhe Ekonomia: Gjysma e parë e javës do të jetë e zënë me çështje të tjera dhe ka mundësi që të mos i kushtoni vëmendjen e duhur fushës profesionale. Gjashtëkëndëshi i Marsit me Uranin që do të zhvillohet në 25/5 do t’ju ndihmojë të zgjidhni çështjet e kërkuara të punës, si dhe disa punë që do të shfaqen papritmas. Përfitoni nga energjia juaj, idetë tuaja dhe aftësia juaj për të bërë planin e duhur për angazhimet tuaja të punës.

BRICJAPI

Bricjapë të dashur, këtë javë do të gjesh veten duke menduar shumë për çështjet e punës, pasi ka mundësi që të ketë të dhëna të reja për ato që mund t’ju ndalojnë. Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt janë në shenjën e Binjakëve dhe theksojnë rëndësinë që do të ketë puna për ju këto ditë. Më 25/5 gjashtëkëndëshi i Marsit i vendosur në shenjën e Peshqve me Uranin të vendosur në shenjën e Demit, ju fton të bëni një pushim të këndshëm dhe të përqendroheni në gjërat që ju pëlqejnë! Më 5/28, Mërkuri kalon në shenjën e Gaforres dhe tregon se tani është koha shumë e mirë për të marrë vendime për çështje që lidhen me marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet.

Dashuria: Prania e disa planeteve në shenjën e Binjakëve tregon se këtë javë mund të ketë romanca sentimentale dhe flirtime në vendin tuaj të punës. Më 25/5, gjashtëkëndëshi midis Marsit dhe Uranit tregon se nuk përjashtohet një histori e re dashurie, krejt papritur. Nëse tashmë jeni në një lidhje, angazhimi me partnerin tuaj në aktivitete krijuese do të jetë një pushim i këndshëm nga jeta juaj stresuese e përditshme.

Puna dhe Ekonomia: Kjo javë do të jetë shumë interesante përsa i përket çështjeve të biznesit tuaj dhe ka mundësi që të shfaqen të dhëna të reja në disa prej tyre. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5, tregon se tani është koha për të zgjidhur një keqkuptim që ka lindur me një partner. Gjysma e dytë e javës është e mirë për diskutime, marrëveshje për partneritete ekzistuese dhe diskutime për marrëveshje të reja. Shmangni vendimet impulsive dhe mendoni për një kohë të gjatë.

UJORI

Ujori te dashur , prania e Diellit, Merkurit dhe Afërditës së kundërt në shenjën e Binjakëve, krijon një lëvizje të fortë në dashuri të reja, flirtime dhe çdo gjë tjetër që ju bën të ndjeheni aktiv dhe krijues. Më 25/5, gjashtëkëndëshi i Marsit në shenjën e Peshqve me Uranin në shenjën e Demit, ju fton të jeni aktiv në mënyrë që të zgjidhni një problem të lidhur me shtëpinë tuaj. Ka mundësi që papritmas të keni fitime nën ndikimin e këtij aspekti. Më 28/5, Merkuri hyn në shenjën e Gaforres dhe sjell çështje të punës dhe gjithçka që lidhet me punën.

Dashuria: Cështjet tuaja sentimentale do të jenë shqetësuese për ju edhe këtë javë, dhe planetët në shenjën e Binjakëve do të jenë të dobishëm për t’i rregulluar ato. Tani do të duhet të merrni vendime nëse doni të hapni një kapitull të ri në jetën tuaj personale apo nëse do të ktheheni në një të vjetër, që mendoni se ka diçka për t’ju dhënë. Nëse tashmë jeni në një lidhje, gjashtëkëndëshi i Marsit me Uranin do t’ju ndihmojë të merrni iniciativa që lidhen me të dhe kjo do t’ju afrojë me partnerin tuaj.

Puna dhe Ekonomia: Gjysma e dytë e javës do të ketë shumë lëvizshmëri në fushën profesionale, pasi hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres në 28/5 sjell detyrat, detyrimet e reja por edhe projektet e punës. Mundohuni të bëni një plan që mund të përmbushë detyrimet e kërkuara të punës dhe mos devijoni prej tij, në mënyrë që të mos shtyni veten, në mënyrë që të mund t’i realizoni ato në ditët e ardhshme.

PESHQIT

Peshq të dashur, këtë javë ju ftoheni t’u jepni përparësi çështjeve që kanë të bëjnë me shtëpinë tuaj, pasi Dielli, Mërkuri dhe Afërdita e kundërt në shenjën e Binjakëve do t’ju ndihmojnë t’i zgjidhni ato. C’do gjë që lidhet me detyrimet e familjes, detyrat e shtëpisë dhe disa ndryshime që dëshironi të bëni në të, do të dalë në pah. Më 25/5 gjashtëkëndëshi i Marsit i vendosur në shenjën tuaj të zodiakut me Uranin që ndodhet tek Demi, mund të sjellë takime të papritura me njerëz përreth jush. Më 28/5, hyrja e Mërkurit në shenjën e Gaforres krijon një terren të përshtatshëm për njohje të reja.

Dashuria: Nëse jeni beqarë, gjysma e dytë e javës do të jetë ideale për të bërë një njohje të re ose për t’iu afruar një personi që ka tërhequr interesin tuaj. Nëse tashmë jeni në një lidhje, përpiquni të kaloni kohë me partnerin tuaj “pas dyerve të mbyllura” pasi kjo do t’ju afrojë dhe do të përmirësojë shumë atmosferën midis jush. Një histori romantike e së kaluarës mund të shfaqet, por para se të merrni vendimet tuaja, dëgjoni zemrën dhe mendjen tuaj.

Puna dhe Ekonomia: Mund të mos jeni në humor për tu marrë me cështje profesionale këtë javë, por e vërteta është se ju duhet të merreni me disa prej tyre, pasi duken urgjente. Tendenca për të qenë të hutuar, mund t’ju kushtojë në një cështjen tuaj profesionale ose në mënyrën sesi përballeni me një detyrim që keni në punë. Mundohuni të përqendroheni në ato që keni për të bërë, pasi do t’ju duhet më shumë përpjekje dhe kohë për të korrigjuar gabimet.

Për më shumë detaje mund të kontaktoni drejtpërdrejt me astrologun Jorgo Pulla: Tel. 0699464446 ose pranë websajtit www.astrologu.al