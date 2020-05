DEL PROJEKTI/ Shikoni si do duken kullat e reja pas “Sheratonit” dhe stadiumit “Air Albania”

Godina në pronësi të “Mak Albania”-s ku ndodhej hoteli “Sheraton” u shit në vitin 2018 për 30 milionë euro. Që atëherë zëra kanë qarkulluar se në atë zonë, blerësi i ri, kompania “Kastrati”, do të ndërtojë ndërtesa të larta banimi, apo siç quhen me zhargon ekzotik, kulla.

“Gazeta Shqiptare” publikon sot projektin e grupit të ndërtesave që do të lartësohen pas “Sheraton”-it, në krah të stadiumit “Air Albania”.

Projekti përfshin nga 2 kate shtesë që do të ngrihen mbi vetë ish-hotelin “Sheraton”, plus dy godina për zyra nga 14 kate secili, plus dy blloqe apartamentesh banimi. 8 pallatet e këtij blloku do të kenë përkatësisht: 11, 13, 9, 12, 11, 8, 10 dhe 9 kate secila.

E gjithë sipërfaqja është 65 mijë metra katrorë dhe ka 682 vende parkimi.

