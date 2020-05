Nga murtaja deri te koronavirusi, përmbysjet që sjellin pandemitë

Vdekja e Zezë, Gripi Spanjoll dhe shpërthime të tjera të sëmundjesh kanë transformuar mënyrën se si njerëzit jetojnë. Këtu keni gjithçka që duhet të dini:

A do ta ndryshojë Covid-19 botën?

Po, nëse është e ngjashme me pandemitë e së kaluarës. Plagët dhe ngjitjet virale kanë ndezur rregullisht rrjedhën e civilizimit njerëzor, duke vrarë miliona njerëz dhe duke shkatërruar ekonominë. Por ndërsa secila pandemi tërhiqet, ajo la ndryshime kulturore, politike dhe shoqërore që zgjatën shumë kohë pas shpërthimit të sëmundjes. Përhapjet e mëdha të historisë – përfshirë Plagën Atheniane, Vdekjen e Zezë dhe Gripin Spanjoll – shndërruan kujdesin shëndetësor, ekonominë, fenë, mënyrën e socializimit dhe mënyrën e punës. “Gjërat nuk janë asnjëherë të njëjta pas një pandemie siç ishin më parë,” tha Dr. Liam Fox, një ish sekretar i mbrojtjes amerikane që ka studiuar këto shpërthime për librin e ardhshëm. “Përhapja e tanishme nuk do të jetë përjashtim.”

Kur ishte pandemia e parë?

Pandemia më e hershme ka ndodhur gjatë Luftës Peloponeziane në 430 para krishtit. Tani besohet të ketë qenë një formë e etheve tifoide, ajo “plagë” e veçantë kaloi nëpër Libi, Etiopi dhe Egjipt përpara se të godiste qytetin e Athinës, pastaj nën rrethimin nga Sparta. Thukididi kronikoi mjerimin e Athinës në detaje të kthjellta, duke shkakruar lëkurën e kuqe, fyt dhe gjuhë të përgjakshme, dhe skenat apokaliptike brenda mureve të qytetit si “burra që vdesin shtrembërojnë njëri-tjetrin nëpër rrugë”. Murtaja do të luante një pjesë të madhe në humbjen eventuale të Athinës nga Sparta, dhe ndjenja e dëshpërimit çoi në një rritje të licencimit të popullatës. Në shumë pandemi, njerëzit kanë marrë strehë te seksi dhe pirja, si dhe në rritjen e besueshmërisë. Plaga Justiniane e A.D. 541 nxiti ngritjen e shpejtë të krishterimit në të gjithë Mesdheun.

Çfarë e shkaktoi plagën Justinian?

Yersinia pestis, një bakter i përhapur nga pleshtat brejtës – i njëjti fajtor që fshihet pas një prej pandemive më të këqija në historinë njerëzore: Vdekja e Zezë. Me mbërritjen në Siçili në një anije tregtare në 1347, Vdekja e Zezë u përhap përfundimisht në të gjithë Evropën dhe “fshiu” rreth 200 milion njerëz – deri në 60 përqind të popullsisë globale. Njerëzit vdiqën në mënyrë të tmerrshme, të prekur nga dhembje tëforta, të vjella dhe qeska të mbushura me qelb dhe me gjak në sqetullat dhe ijët e tyre. Ndërsa Vdekja e Zezë përfshiu Evropën, i detyroi autoritetet të krijojnë masa shëndetësore që mbeten në vend sot. Venecia e shekullit të katërmbëdhjetë urdhëroi periudha të izolimit të mandatuara, të quaranta giorni – ose “karantinë” në anglisht – për të nënshkruar 40 ditët e izolimit të imponuara në anijet në hyrje. Inspektimet rutinore mjekësore u bënë të zakonshme dhe spitalet u ndërtuan në të gjithë Evropën për të trajtuar të sëmurët.

Çfarë ndikimi tjetër pati?

Trashëgimia më e madhe socioekonomike e Vdekjes së Zezë ishte roli i saj në dhënien fund të feudalizmit. Feudalizmi ishte një sistem mesjetar që fuqizoi fisnikë të pasur të lejonin përdorimin e tokës së tyre fshatarëve në këmbim të punës së tyre – me qira, paga dhe kushte të tjera të përcaktuara nga zotërit. Duke fshirë një tronditje të madhe të popullatës që punonte, Vdekja e Zezë krijoi një mungesë të punës që u dha fshatarëve levën për të negociuar kushte të reja të punës – duke sjellë në mënyrë efektive fundin e skllavërisë dhe duke i hapur rrugën kapitalizmit modern.

Po për epidemitë e tjera?

Në 1802, një shpërthim i etheve të verdha në koloninë Franceze të Shën Domingue (tani Haiti) shkaktoi një zinxhir ngjarjesh që çuan në zgjerimin e gjerë të Shteteve të Bashkuara. Epidemia, e shkaktuar nga një virus i transmetuar nga mushkonjat, vrau rreth 50,000 trupa franceze që përpiqeshin të kontrollonin Haitin, duke detyruar Francën të tërhiqet. Humbja e kësaj poste kryesore të Karaibeve ishte aq e dëmshme ekonomikisht për Francën, sa që Napoleoni shiti 828,000 milje katror territor francez në Amerikën e Veriut, duke u shtrirë nga Neë Orleans në Kanada, te Presidenti Thomas Jefferson për vetëm 15 milion dollarë: Blerja e Luizianës. Kjo mund të ketë qenë shpërthimi më pasues në historinë e Amerikës derisa shpërtheu Gripi Spanjoll në 1918.

Cili ishte gripi spanjoll?

Ishte një tendosje virulente e gripit H1N1 që mund të ketë origjinën në një fermë shpendësh Kansas. Një nga viktimat e saj të parë ishte një ushtar amerikan i vendosur në Kansas. Për dallim nga plagët bakteriale të së kaluarës, Gripi Spanjoll ishte një virus, i cili u bë më vdekjeprurës kur mori disa materiale gjenetike nga një virus që infektonte zogjtë. Duke u përhapur si zjarri i egër midis ushtarëve në llogoret e Francës dhe Belgjikës dhe më pas në të gjithë globin, pandemia “ndikoi në rrjedhën e Luftës së Parë Botërore dhe, me siguri, kontribuoi për të Dytin”, thotë gazetarja e shkencës Laura Spinney, autore e një libri për gripin spanjoll. Virusi vrau afërsisht 50 milion në të gjithë botën, përfshirë 675,000 amerikanë. Në mesin e atyre që u rrëzuan ishin një numër i delegatëve amerikanë në Konferencën e Paqes në Paris në 1919 – shumë prej të cilëve ishin kundër bërjes së dëmshpërblimeve gjermane një kusht të Traktatit të Versajës. Me humbjen e amerikanëve, delegatët miratuan dëmshpërblimet ndëshkuese dhe poshtërimi që gjermanët menduan se ishte një kontribues kryesor në ngritjen e Hitlerit. Ashtu si Vdekja e Zezë, Gripi Spanjoll revolucionarizoi shëndetin publik, duke shkaktuar fushat e reja të epidemiologjisë dhe virologjisë. Ajo bëri që disa vende të Evropës Perëndimore të adoptojnë sisteme universale të kujdesit shëndetësor që janë akoma në veprim. “Gripi Spanjoll,” thotë Spinney, “popullsitë e ringjallura.”

Trashëgimia e mundshme e COVID-19

Koronavirusi tashmë ka pasur një ndikim të madh dhe potencialisht të qëndrueshëm në jetën e përditshme. Puna jonë dhe jeta shoqërore është shndëruar në virtuale, madje edhe drejtuesit e G-7 kryejnë takimet e tyre përmes videokonferencave. Studiot e filmit, palestrat, muzikantët dhe baret karaoke po transmetojnë përmbajtjen e tyre drejt e në shtëpitë tona. Shpërthimi ka ringjallur debate të imponuara për sistemin e kujdesit shëndetësor të Sh.B.A-së, ndoshta duke ofruar një ndihmë për ata që janë në favor të mbulimit universal. Dhe mund të ketë një trashëgimi edhe më të gjerë gjeopolitike. Gripi Spanjoll dhe depresioni ekonomik që pasoi çoi në një valë nacionalizmi, autoritarizmi dhe një luftë tjetër botërore. Spinney thotë se e njëjta gjë mund të ndodhë në vijim të koronavirusit, duke rikthyer valën e globalizmit dhe duke nxitur ksenofobinë në një kohë kur vendet duhet të bashkohen kundër një armiku të zakonshëm viral. “Ne kemi harruar shumë mësime që kemi mësuar pas gripit spanjoll dhe pandemive të tjera,” thotë Spinney. “Ne mund të jemi gati t’i mësojmë ato përsëri.”/Bota.al