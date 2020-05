A do shtyhet procesi i zgjerimit? Flet Komisioneri Hahn:  Vazhdoni me reformat në…

Johannes Hahn, Komisioneri për Zgjerim, u shpreh se Ballkani Perëndimor i përket Europës, ndërsa inkurajoi vendet që të vijojnë me reformat.

Në një intervistë për “Express”, i pyetur nëse procesi i zgjerimit do të shtyhet për një periudhë më të gjatë, Hahn u shpreh se përkundër kësaj, Këshilli vendosi të hap bisedimet e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, pavarësisht krizës së koronavirusit.

“Përkundrazi! Tashmë muajin e kaluar, Këshilli vendosi të hap bisedimet e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore përkundër krizës së koronavirusit. Duke riprogramuar burimet financiare dhe masat shtesë, siç është heqja e ndalimit të eksportit të pajisjeve mjekësore, ne po tregojmë qartë se Ballkani Perëndimor i përket Evropës. Prandaj u them miqve tanë në Ballkan që të vazhdojnë me reformat në rrugën e tyre drejt BE – përpjekjet e tyre do të vlerësohen. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është një proces i bazuar në meritë dhe si i tillë është në interesin e vërtetë të BE-së”, tha Hahn.