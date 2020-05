U përplas nga makina teksa lëvizte me biçikletë, humb jetën 73-vjeçari në Fushë Krujë

Një 73-vjeçar ka humbur jetën mëngjesin e sotëm në Fushë Krujë, si pasojë e një aksidenti.

Mjeti tip “Fiat” me drejtuese shtetasen N.G.,33 vjeçe, ka aksidentuar shtetasin N.N., 73 vjeç, banues në Fushë Krujë,i cili po lëvizte me biçikletë, bëjnë me dije uniformat blu.

Fushë Krujë/Informacion paraprak

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e aksidentit.

Drejtuesja e automjetit është shoqëruar në Polici për veprime të mëtejshme.