Foto/ Surpriza e veçantë e Big Bastës për Vesa Lumën: Do të martohesh për herë të dytë me mua?

“Nëse do të të porpozoja prapë; A do martohesh për herë të dytë me mua? Zgjidh “Po” ose “Jo”. Të dua!”, me këtë propozim e ka nisur mëngjesin e sotëm këngëtarja Vesa Luma, duke u surprizuar nga bashkëshorti i saj Big Basta.

Këngëtari tregon herë pas here surprizat kushtuar partneres së saj, përmes rrjeteve sociale. Por, këtë herë ka qënë Vesa ajo që ka zbuluar përmes një postimi në ‘Instastory’ surprizën e partnerit të saj.

Dyshja janë prej 5 vitesh të martuar dhe prindër të një djali. Ata prej pak kohësh jetojnë në Zelandën e Re, ku kanë nisur një jetë të re.