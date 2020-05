Sot shi dhe stuhi, java e fundit e pranverës si vjeshtë

Ndonëse edhe një javë hyjmë në stinën e verës, duket se temperaturat nuk thonë të njëjtën gjë.

Moti ka qenë i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu por gjithashtu edhe temperatura të freskëta në orët e mëngjesit, si dhe jo shumë të larta në ato të mesditës. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak ka raportuar se e hëna do të ketë mot kryesisht me diell dhe nuk do të mungojnë alternimet e vranësirave, të cilat do të shoqërohen me reshje shiu të dobta dhe lokale.

Por, përgjatë relieveve malore dhe ato kodrinore pranë tyre në kohë afatshkurtër do të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive shoqëruar.