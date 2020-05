Eksperti amerikan flet për valën e dytë të Koronavirusit: Ja si mund ta parandalojmë

Një valë e dytë e shpërthimit të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara “mund të ndodhë” por është “jo e pashmangshme”, tha këshilltari shëndetësor i Shtëpisë së Bardhë, Dr Anthony Fauci.Sh.B.A mund të parandalojë një valë tjetër të Covid-19 për sa kohë që shtetet të hapen ne menyre “të saktë”, tha Fauci të mërkurën në mëngjes në një intervistë për CNN.

Sipas tij, strategjia e distancimit dhe e ndjekjes efektive të kontakteve, mund të parandalojë rishpërthimin e rasteve të reja. “Ne nuk duhet të pranojmë që vala e dytë e pandemisë është e paevitueshme. Unë do të vlerësoja që njerëzit të jenë të kujdesshëm për këtë por jo ta konsiderojnë të paevitueshme”, tha ai.

“Është e paevitueshme që koronavirusi do të kthehet sezonin e ardhshëm. Mënyra sesi do ta trajtojmë pandeminë do të përcaktojë dhe fatin tonë”.