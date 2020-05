Fakte të pavërteta/ Donald Trump kërcënon me mbylljen e rrjeteve sociale

Donald Trump ka nisur një luftë më rrjetin social Twitter. Për herë të parë rrjeti social ka nisur verifikimin e një prej përdoruesve më të zjarrtë, atë të presidentit të SHBA. Media i quajti cicërimat e Trump si potencialisht mashtruese. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, megjithatë, nuk e vlerësoi ndërhyrjen në mediat sociale, të cilën ai gjithashtu e akuzoi për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Vetëm disa orë më vonë, ai përsëri bëri një tëeet kundër mediave sociale, duke hipotezuar për t’i mbyllur ato.

“Republikanët mendojnë se platformat e mediave sociale heshtin plotësisht zërat e konservatorëve,” shkroi presidenti. Ne do të bëjmë rregullore ose do t’i mbyllim ato, sepse nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë. Ne pamë atë që ata u përpoqën të bënin, dhe dështuan në 2016. Ne nuk mund të lejojmë që të ndodhë përsëri, në një mënyrë më të sofistikuar”. Ndërhyrja në Twitter nuk kishte ndodhur kurrë para se faqja e mikroblogging të shkonte për të kontrolluar përmbajtjen e postimeve të Trump. Konkretisht, veprimi i kontrollit të fakteve, i prezantuar kohët e fundit për të kundërshtuar përhapjen e lajmeve të rreme, u përqëndrua në dy tëeet në të cilat manjati pretendon se votimi me postë që disa shtete duan të përdorin në zgjedhjet presidenciale në nëntor për të parandaluar përhapjen e Covid-19 çon në manipulim dhe mashtrim.

Postimet u markuan si të pavërteta nga platforma dhe lexuesit u paralajmëruan gjithashtu të “verifikojnë faktet” duke i ridrejtuar ato në një seri artikujsh dhe burimesh (përfshirë CNN dhe Washington Post) që hedhin poshtë pretendimet e presidentit.