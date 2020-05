Klononin karta bankare, pranga tre personave. Përfituan mijëra euro, ja si i mashtronin shtetasit e huaj

Tre persona janë vënë në pranga, pasi mashtronin shtetas të huaj, të cilët bënin rezervime nëpër hotele, duke u klonuar kartat bankare.

Policia e Durresit njofton se ka finalizuar operacionit policor te koduar “BOOKING”, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e mashtrimit kompjuterik.

Uniformat blu kanë bërë të ditur se në pranga kanë rënë B. G., 43 vjeçe, S. G., 24 vjeçe dhe M. B., 31 vjeç, banues në Durrës. “Nga hetimet e kryera dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë përfituar shumën 84.000 euro, nëpërmjet kartave të klonuara, duke mashtruar shtetas te huaj që kryenin rezervime në hotele për turizëm”- njofton policia.

NJOFTIMI

Operacioni nga Departamenti i Policisë Kriminale, në bashkëpunim me DVP Durrës, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e krimeve kompjuterike, Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me Sektorin për Hetimin e Krimeve Kompjuterike në Drejtorinë për Krimet Ekonomiko-Financiare në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, zhvilloi dhe finalizoi operacionin policor të koduar “BOOKING”.

Pas një hetimi disamujor u siguruan prova bindëse për veprimtarinë kriminale të 3 shtetasve, për të cilët Prokuroria urdhëroi ndalimin e tyre, konkretisht:

Materialet procedurale në ngarkim të këtyre shtetasve, do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, për veprime të mëtejshme procedurale, për veprën penale “Mashtrimi kompjuterik”.