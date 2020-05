Personi mjekësor i infektuar me Covid-19, Spahia: Dështimi i pushtetit nuk mendon as për personelin mjekësor

Bardh Spahia, ish-deputeti i PD-së me anë të një deklarate nga selia blu ka theksuar se rastet e infektimit me koronavirus në spital dëshmojnë se pushteti nuk kujdeset as për personelin mjekësor.

Spahia thotë se mjekët janë lënë në mëshirë të fatit nga kjo qeveri, e cila nuk është as në shërbim të bluzave të bardha dhe as në shërbim të qytetarëve.

“21 rastet e reja të të infektuarve me Covid-19, të publikuar sot vërtetojnë më së miri faktin se në këtë epidemi, shqiptarët u braktisën nga shteti i tyre, se pushteti punoi pa një strategji, pa një plan. Shqiptarët sakrifikuan e vazhdojnë të jenë të izoluar, ndërsa pushteti punoi dhe vazhdon të punojë me llogari të ngushta përfitimi politik e financiar.

13 rastet e reja të evidentuara në QSUT provojnë se stafi mjekësor, përtej propagandës së ERTV, është lënë në mëshirë të fatit, duke u kthyer në shtresën më të rrezikuar nga Covid dhe vektor transmetimi tek familjarët e kontaktet e tyre.

E kemi evidentuar me forcë, në mënyrë të përsëritur e që në krye të herës domosdoshmërinë e pajisjes me mjete mbrojtëse si dhe testimin e vazhdueshëm të personelit mjekësor, si mënyrë për t’i garantuar sigurinë për të përmbushur misionin e tyre, por edhe siguri për vetë pacientë, familjarë e kontakte të këtij personeli.

Njëlloj si me Call Center-at e fasonët, kjo qeveri ka vënë interesin e pushtetit para atij të qytetarëve, të cilët kanë meritën se sakrifikuan duke bërë pjesën e tyre, izolimin”, – deklaron Spahia.