Studimi anglez/ Kush ka kaluar COVID-19, mund të infektojë të tjerë edhe pas 1 viti. Ja pse rikthehet virusi

Pyetja nëse dikush mund të infektohet me koronavirusi për herë të dytë mbetet ende e paqartë. Një pyetje kryesore është nëse antitrupat e prodhuar nga trupi pas një infeksioni ofrojnë njëfarë niveli imuniteti, dhe nëse po, për sa kohë. Por ne kemi disa të dhëna. “Ne e dimë nga studimet të bërë në të kaluarën, ju mund të infektoni njerëzit pas rreth një viti pas një infeksioni fillestar,” tha Dr Ben Killingley, këshilltar në mjekësinë akute dhe sëmundjet infektive në spitalin University College London.

Dr Joshua Schiffer, një ekspert në sëmundjet infektive në Qendrën Kërkimore të Kancerit Fred Hutchinson në SH.B.A., shtoi se çdo shenjë e riinfeksionit do të kërkojë një kontroll të detajuar. “Unë kam ende për të parë një rast përfundimtar të riinfeksionit të raportuar në literaturën shkencore. Për të vërtetuar vërtet rikonfeksionin dhe për të diskriminuar largimin e zgjatur të virusit në lidhje me infeksionin e parë, do të kërkonte sekuencimin e viruseve të parë dhe të dytë dhe demonstrim se të dy viruset janë gjenetikisht të ndryshëm, “tha ai, duke shtuar se gjithashtu do të jetë e rëndësishme të shikohet simptoma dhe sa zgjat rikonstruksioni.

“Gjithashtu është e rëndësishme të pranohet që dokumentacioni i një ose një pjesë të vogël të riinfeksioneve nuk dëshmon se kjo është një ngjarje e zakonshme, epidemiologjikisht e rëndësishme.”

Çfarë ndodhi në Korenë e Jugut, ku pacientët u testuan pozitiv pasi u shëruan nga Covid-19?

Kjo fillimisht shkaktoi shqetësime, pasi ekspertët kishin frikë se rezultatet mund të sugjerojnë që pacientët të ishin rikthyer përsëri. Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetit ka thënë që rezultatet në të vërtetë ishin pozitive të rreme, rezultat i testit të grumbullimit të grimcave të virusit brenda qelizave të vdekura të mushkërive – por ky nuk është virus aktiv. Kjo është për shkak se testi PCR është i bazuar në zbulimin e materialit gjenetik nga virusi – në vetvete ai nuk zbulon nëse ai virus është aktiv, dhe infektiv, apo jo.

Pse disa njerëz kanë simptoma të gjata?

Disa njerëz me Covid-19 përjetojnë komplikime pas një infeksioni fillestar. “Disa persona fillojnë të ndjehen mirë dhe shenjat përfshirë uljen e etheve, por disa pastaj vazhdojnë të zhvillojnë shqetësime të frymëmarrjes dhe duhet të marrin oksigjen në spital,” tha David Heymann, profesor i epidemiologjisë së sëmundjeve infektive në London School. “Duket se është një përgjigje imuniteti i vonuar që është më serioz në disa persona dhe që reagon ndaj mbetjes së virusit në organe të ndryshme.”

The Guardian/ Përktheu Gazeta Shqiptare