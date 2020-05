Fotot/ Ronaldo ndërron look dhe rrjeti shpërthen në meme gazmore

Cristiano Ronaldo njihet si një nga futbollistët që i pëlqen të ndërroj shpesh look. Kështu ka ndodhur edhe këtë herë, që ylli i Juventusit ka ardhur me një model të ri flokësh. Por duket që kaq është dashur që rrjeti të shpërthejë në meme gazmore duke e krahasuar futbollistin me figura të filmave vizatimor, apo edhe të kafshëve.