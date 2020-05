Detajet nga përdhunimi i 15-vjeçares në Tiranë/ I moshuari presion vajzës se do të…

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Tiranë, ku një 15-vjeçare është përdhunuar nga një 65-vjeçar dhe nga tre djem të rinj.65 vjecari jetonte ne te njejten lagje me 15 vjecaren dhe per nje kohe te gjate e perndiqte duke i thene se do ti shkruante ne muret e lagjes emrin e saj dhe fjale ofenduese per te ne rast se ajo nuk kryente marredhenie seksuale me te.

Nen presion dhe kercenim e mitura ka kryer raport seksual me 65 vjecarin i cili e ka filmuar. Filmimin ua ka dhene dhe 3 personave te tjere ne po te njejten lagje te cilet abuzuan seksualisht me te mitureb pasi e shantazhonin me publikimin e videos