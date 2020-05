Detajet tronditëse nga përdhunimi në Tiranë/ 65-vjeçari punonte si roje tek shkolla e vajzës, i bënte presion…

Dalin në dritë të tjera detaje nga përdhunimi i 15-vjeçares në Tiranë. 65- vjeçari kishte vite që njihej me të miturën pasi kishte punuar si roje në shkollën ku studionte vajza por prej më shumë se 6 muajsh ishte shkëputur nga puna. Duke qenë se jetonin në një lagje ai i bënte presion sa herë e shihte duke i thënë se ia dinte historitë intime që ka pasur në shkollë dhe se do ia shkruante në mure.

Pasi e shantazhoi dhe e detyroi të kryente marrëdhënie seksuale më të miturën, 65 –vjeçari e filmoi dhe regjistrimin ia dha 20-vjeçarit i cili ishte fqinj i vajzës. Ky i fundit duke e shantazhuar se videon do ua tregonte familjarëve të vajzës dhe më pas do e hidhte në rrjetet sociale abuzoi seksualisht me të miturën dhe më pas filmimin ua dha 2 shokëve të saj 15 dhe 16 vjeç të cilët po ashtu jetonin në një lagje me vajzën.