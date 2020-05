Ndjehen sërish lëkundje tërmeti në vendin tonë. Bëhet me dije se një tërmet me magnitudë 3.6 ballë ka rënë në qarkun e Korçës. Epiqendra ka qenë 5 kilometra nga Maliqi. Kujtojmë që edhe në orët e paradites, ky rajon u godit nga një tërmet me një magnitudë 3.1 i shkallës Rihter.