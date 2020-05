Ndërron jetë këngëtari i njohur shqiptar, përlot nipi: O tokë pse më mban kur…

Ka ndërruar jetë pas një sëmundje të rëndë këngëtari i njohur dibran, Qerim Sula.

Këngëtari i këngëve epike dhe traditës u nda nga jeta në moshën 69- vjeçare pas problemeve me zemrën. Burime për Gazeta Shqiptare kanë bërë të ditur se Sula ishte shtruar prej një muaji në spital, por s’mundi ta mposhtë sëmundjen. Sula, i cili mban dhe titullin Mjeshtër i Madh ka lënë amanetin që të varroset në Zall-Dardhë, vendndlindja e tij.

Nipi i tij ka përlotur me dedikimin për gjyshin.

“o mam pse me linde?

o zot pse me rrite?

o toke pse me mba?

kur gjyshin Qerim nuk e kam pran

te dua shume gjyshi do na mungosh

U prefsh ne paqe gjyshi Qerim

Qofshe i xhenetit ”