Flet babai i minorenes së përdhunuar nga 65-vjeçari/ I jepte karamele, kam folur me gruan dhe djalin e tij, më than…

Babai i 15-vjeçares ka folur ditën e sotme, duke u shprehur se 65-vjeçarin e kishte ngacmuar vajzën qëkur ajo ishte 12 vjeç. Më tej ai shprehet se ai për këtë fakt kishte njoftuar edhe familjen e Abazit. “Me historine e abuzimit me femijen tim jam njohur 6 muaj me pare me fqinjet pasi nisen te qarkullojne videot. Ndersa vajzen time ai e ka ngacmuar qe kur ka qene ne klasen e 6. I hidhte fjale. Kam shkuar kam folur me bashkeshorten e Abazit dhe me djalin.

U kam thene me ngacmon vajzen po ata thoshin eshte e vogel. E shihja dhe vete qe i jepte karamele dhe fershellente poshte shtepise. Vajza nuk e pranonte qe kishte kryer maredhenie sepse kishte frike. Me pas iu rrefye te emes. Ndersa Abazi per te me ulur mua dhe per tu dukur si gangester ia shperndau videon gjithe babrroit. Dua qe shteti te veproje dhe drejtesia ta ndeshkoje”, ka rrëfyer ai.