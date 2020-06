Disa lëkundje tërmeti janë ndjerë pak minuta më parë në Shqipëri.

Mësohet se tërmeti me magnitudë 3.2 të shkalles rihter, ndërsa epiqendra ka qenë Deti Adriatik.

Kujtojmë se sizmologët janë shprehur se pasgoditjet do të vijojnë , por do të jenë me magnitudë më të vogël.