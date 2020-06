Përdhunimi i 15-vjeçares/ Vëllai rrëfen sot të vërtetën tek emisioni “Me Zemër të Hapur”

Ekskluzivisht në studion e emisionit “Me Zemër të Hapur”, i autores Evis Ahmeti do të trajtohet ditën rasti tragjik i 15-vjeçares e cila u abuzua seksualisht nga një 65-vjeçar dhe nga tre të rinj. Nga informacionet e publikuara mësohet se 65-vjeçari punonte si roje në shkollën 9-vjeçare “Azem Hajdari”në Babrru.

Nga të dhënat që vëllai i 15-vjeçares do të jap për emisionin me ”Zemër të Hapur” rezulton se 15-vjeçarja është abuzuar seksualisht nga të katër këta persona që në moshën 12-vjeç. Po çfarë ka ndodhur me 15-vjeçaren për dy vite me rradhë me të miturën, do të na i rrëfejë vllai i 15-vjeçares së abuzuar.