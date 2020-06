Princesha e Dubait publikon videon tronditëse dhe më pas zhduket

Pas princeshës Haya, një tjetër histori e anëtares së familjes mbretërore po bën bujë.

Kanali i lajmeve CBS 60 Minutes ka zbuluar një video ku shfaqet një grua që pretendon të jetë Sheikha Maitha Maktoum, anëtare e familjes së zgjeruar mbretërore.

Edhe një herë, emisi i Dubait dhe familja mbretërore janë në qendër të vëmendjes, sërish një anëtar i kësaj familje ka ngritur këmbanën dhe vuri dyshimin për trajtimin e grave.

Sheikha nuk është vajza e udhëheqësit të Duabit, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, megjithatë ajo është pjesë e familjes së zgjeruar mbretërore.

Fjalët që gruaja e re shqipton në video janë tmerruese dhe zbulojnë ankthin e saj. Në imazhe, gruaja e re prezanton veten dhe kërkon falje për muzikën në sfond e cila ishte me zë të lartë.

Ajo sigurohet që askush të mos e dëgjojë atë ndërsa regjistron videon. Pastaj ajo tregon ID e saj në kamerë për të vërtetuar se identiteti i saj është i vërtetë: “Unë po mendoj të iki sonte. Pse? Për shkak se nuk mund ta duroj më këtë jetë, thjesht nuk mundem. Jam sëmurë nga prindërit e mi dhe mendoj se do të largohem pas disa orësh. Nëse do të më kapnin, do të më vrasin”, thotë ajo.

Sipas “Vanitatis”, gruaja e re, Sheikha Maitha Maktoum, pretendon të jetë anëtare e familjes mbretërore të Dubait, kërkon ndihmë për të shpëtuar.

Pamjet iu dërguan avokatit për të drejtat e njeriut David Haigh, i cili pranoi atë video tronditëse.

Haigh thotë se humbi kontaktin me Maitha në fund të vitit të kaluar, pasi përpjekja e saj për arratisje dështoi dhe ai nuk e di se ku është.

Sheikha Maitha Maktoum është në listën e gjatë të grave që ikin nga Dubai. Ndër rastet më shqetësuesee është ai i Princeshës Latifa, 33 vjeç, një nga 30 vajzat e Sheik Mohamed bin Rachid Al Maktoum, emir i Dubait.

Latifa në 2002, në moshën 16 vjeçe, u përpoq për të shpëtuar nga Dubai për herë të parë, por u kap dhe u burgos për tre vjet. Nga 2011 ajo planifikoi përsëri një arratisjen.

Latifa më pas regjistroi një video 39-minutëshe në anglisht që shkoi nëpër botë. Në të ajo shprehu dëshirën e tij për të “jetuar lirshëm”.

Madje ajo pretendoi se vite më parë ishte rrahur dhe droguar në një spital, ajo pretendoi se “kishte frikë për jetën e saj” nëse arratisja i dështon.

“Unë e regjistroj këtë video sepse mund të jetë e fundit,” thotë Latifa në video./syri