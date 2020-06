Rudina Dembacaj i dhuron vajzës një biçikletë, Mark Frroku i mëson t’i jap

Shumë kanë qenë postimet me fëmijët që kemi parë ditën e sotme. Për ditën e tyre, vogëlushët kanë marrë ditën e sotme dhurata dhe urime të shumta. Ndër to ka qenë edhe Viktoria, vajza e Rudina Dembacajt. Aktorja ka postuar në rrjetet sociale video me dhuratën e të bijës, një biçikletë.

E lumtur për këtë surprizë, vogëlushja menjëherë ka tentuar ti jap. Në video shfaqet edhe partneri aktorit, Mark Frroku që ndihmon Viktoria të ngjitet mbi biçikletë. Prej disa muajsh çifti po bashkëjeton së bashku me fëmijët e tyre që kanë nga martesat e mëparshme.