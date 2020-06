Largohet vetem pak dite pas emerimit, edhe Drejtoresha e gjashte e kadastres se Vlores, Viola Hima.

Burime per Panorama bejne me dije se ajo ka dhene doreheqjen nga detyra qe mori vetem pak dite me pare, nderkohe qe nuk ka ende te dhena lidhur me motivin e doreheqjes.

Hima zevendesoi ne kete detyre Bilbil Aliaj, i cili u emërua në detyrë në 4 shkurt 2020 dhe e mbajti detyrën për rreth 4 muaj.

Ky ishte drejtori i pestë i institucionit i larguar nga drejtimi i Kadastrës prej shtatorit 2019.