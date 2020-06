Kreditë e buta, zbardhen emrat e 2074 fituesve të fazës së parë

Voltiza Duro – Plot 2074 qytetarë janë shpallur fitues të fazës së parë për kreditë e buta të dhëna nga Bashkia e Tiranës. “Gazeta Shqiptare” zbardh sot listën e plotë me emrat e aplikantëve që arritën të kalojnë me sukses në fazën e dytë të përzgjedhjes për programin e “Subvencionimit të Intersave të Kredisë”. Ndërkohë, individët kanë afat një muaj për të dorëzuar dokumentacionin e kërkuar. “Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak me Nr. 09 datë 05.02.2020 “Për miratimin e procedurave për zbatimin e programit social të strehimit subvencionimi i interesave të kredisë” njofton qytetarët, të cilët kanë paraqitur aplikimet e tyre për fazën e parë sipas Listave si më poshtë: Fitues 2074 aplikime, Jofitues 176 aplikime. Aplikuesit të cilët nuk janë shpallur fitues në fazën e parë, brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga data e njoftimit, kanë të drejtën e ankimimit pranë Bashkisë Tiranë”,-thekson Bashkia e Tiranës.

Dokumentacioni

Pas verifikimit nëse janë shpallur fitues, personat që kaluan fazën e parë duhet të dorëzojnë pranë zyrës së Pritjes me Qytetarin në Bashkinë e Tiranës dokumentacionin e nevojshëm që vërteton deklarimin dhe vërtetësinë e plotësimit të formularit të strehimit në bazë të të cilit janë përzgjedhur fitues. Në fazën e dytë të aplikimit, Drejtoria e Strehimit Social, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme për Marrëdhëniet me Publikun dhe Jashtë shpallin njoftimin për dorëzimin e dokumentacionit që duhet të dorëzojnë individët apo familjet që kanë kaluar fazën e parë të aplikimit.

Emër Atësi Mbiemër

Valmira Mustafa Gjoni

Noel Kastriot Xhafa

Ervis Hysni Çela

Elvisa Baftjar Prejsi

Parid Agron Varrosi

Fizeleni Çelo Lekli

Klodoaldo Shpëtim Lamçaj

Denis Zef Vocaj

Hysni Astrit Brati

Erjon Ylli Braho

Ermira Isuf Isufaj

Albana Enver Liza

Arsen Astrit Agolli

Elvi Bajram Hysa

Dritan Besim Huqi

Kleanti Perikli Biti

Marin Abdulla Çeça

Shkelqim Nazmi Xhilaga

Klajdi Naim Rrafmani

Blerta Vladimir Liço

Morena Nazmi Shkulaku

Eriban Bashkim Mukaj

Elton Sulejman Kamerri

Bukurie Fatmir Prenga

Xhafer Abdi Leci

Suela Nikoll Medha

Emirjeta Tahir Toçka

Olson Xhevdet Hadaj

Alma Zeqir Murja

Fatjon Nimet Bejleri

Lisenko Ilirjan Arapi

Idaet Zeni Kanto

Altin Kol Jaku

Ksajmel Selami Dervishi

Marinela Muharrem Brokaj

Anjeza Ibrahim Rrahmani

Arbëri Jovan Gjika

Rolanda Lutfi Korra

Ernest Enver Karaj

Erlin Ermal Uznova

Enkel Roland Xhelili

Elton Tonin Cara

Liljana Mitro Marku

Dallandyshe Sulejman Zina

Gurali Reshit Koçi

Jasmina Memo Malaj

Albana Behexhed Lezo

Elsuida Shaban Plasa

Erkenc Kujtim Nako

Blerina Hamdi Spaho

Enis Sefer Nikollari

Arbër Mekall Prence

Armando Dervish Kondaj

Aleksander Tuni Rushe

Edmond Jani Nikolla

Frang Nikoll Strolaj

Rudina Vangjel Bitraj

Silvana Enver Barçi

Dorjana Hamid Keqi

Enea Kostaq Godroli

Elda Qezar Kasimati

Alba Fatos Shkelqimi

Edisa Rexhep Alla

Fatime Sadik Xhaferaj

Ismet Osman Vasku

Marsida Ferit Ramadani

Edmond Pashk Rica

Klaudjo Gjergji Nace

Fation Gazmend Shaqiri

Artjon Theothor Jani

Albian Pjeter Marku

Alfred Besim Demiri

Albi Mustafa Shima

Fjoralbi Bashkim Arapi

Gentian Ali Balliu

Erjola Ylli Braho

Katerina Dritan Tuga

Indrit Umer Alla

Marsela Xhevahir Allmuça

Altin Xak Denija

Fatjon Ilir Llënga

Ardita Skënder Hodo

Anisa Luan Hala

Besjan Luan Durrësi

Gezim Myftar Brahaj

Brisold Bahkim Arapi

Gertjola Vasil Tërpo

Blerina Gëzim Muçoimaj

Aida Flamur Malaj

Mustafa Bashkim Masha

Anesti Dritan Xheblati

Eva Meleq Verça

Entela Enver Duraj

Grisild Skënder Dyli

Klotilda Harun Murrani

Krenar Atem Burimi

Valbona Abedin Elmazaj

Sygrida Ahmet Zguri

Ferit Sul Cakoni

Visi Vlash Prendi

Suela Xhevat Kalia

Suela Mahmut Zenelaj

Fjoralba Xhemal Troci

Fation Fatos Sheme

Klodjan Mustafa Stafa

Klarita Kujtim Katroci

Mirjana Ahmet Beqoro

Xhenis Bari Sina

Mirsat Lutfi Nuredinaj

Dorjana Yllson Bezat

Blerta Shkelqim Tahiri

Lorena Nail Suloti

Alda Iljaz Qendro

Ervis Hasan Kamani

Islam Beqir Sinani

Zamir Hysen Hysenji

Aleksander Luan Ibrahimi

Klement Hasan Qerimi

Romina Gramos Islamllari

Klodiana Sefedin Biçaku

Enkeleda Hasan Xhija

Leard Shyqyri Kruja

Aurel Safet Kasaj

Genti Myslym Caslli

Vitore Qirjako Veli

Isak Fadil Bardhi

Dallendyshe Ehat Stafa

Violeta Ehat Hajrullahi

Blerta Xhevit Voja

Florjan Qemal Masha

Ervisa Lavdi Bani

Ana Maksim Gjeçka

Marsela Behexhet Kala

Çezar Gezim Dulja

Enian Luan Meta

Miranda Shaban Kolaveri

Dorina Rome Liçaj

Bledar Krenar Lazaj

Florinda Osman Ponari

Sonia Spartak Boshnjaku

Dervish Hysen Gjoka

Areta Virjon Hysaj

Dhurata Faik Elezi

Leonora Niko Ceka

Kreshnik Kujtim Lila

Olta Mit`hat Salianji

Edlira Hyqmet Pashaj

Albesa Ramadan Bileri

Arjonela Feruz Murataj

Nadire Rexhep Ramaj

Klotilda Behar Kocalli

Rosel Gurazi Serjani

Basri Mexhit Hakcani

Milisao Gezim Mahmutaj

Afrim Baftjar Çaushllari

Oligerta Jani Ylli

Enrik Andon Stajo

Vojsava Servet Gjollku

Arbjona Gjergji Gode

Enisi Dedë Nishaj

Renald Ramazan Peqini

Alfons Skender Karaj

Ardi Bujar Baku

Ogert Gjergji Collaku

Emanuela Zija Sulçaj

Emanuela Kujtim Karati

Redi Edmond Kamberi

Rifan Jahja Bali

Gentjano Ndriçim Salla

Izmir Lavdosh Kanani

Leonard Sulejman Brati

Erin Lutfi Muça

Aurora Bashkim Killo

Gazmir Ahmet Rruplli

Dolorez Besnik Kapaj

Korab Zerun Zeruni

Edlir Zenel Orhani

Aida Namik Mustafaraj

Edlira Xhemal Midha

Jorida Kleo Kekezi

Ardit Adim Hodaj

Besnik Sulo Cica

Zana Qani Rrupli

Elda Ndreu Çerepi

Edvin Llambi Mone

Blerina Xhemal Kazaferi

Ilir Skender Alliu

Brikena Albert Sallo

Elvis Shpëtim Bodinaku

Silvjo Albert Dushi

Selim Agim Ziflaj

Fejzi Teki Bekteshi

Indrit Frrok Gjinaj

Ardian Fatos Seitllari

Hermes Odise Plaku

Ledian Pëllumb Agalliaj

Alida Xhemal Binaj

Markeljan Marko Nikolla

Esmeralda Sami Hoxha

Endrit Ndriçim Shani

Roland Mark Ndreca

Rodeo Ermir Kasneci

Roberta Bujar Pashka

Kreshnik Besnik Daci

Ana Xhevat Tice

Arbiana Preng Rrapi

Minushe Brgtash Lumani

Armando Arben Biba

Jonida Pandeli Gogo

Dritan Abdi Musta

Lisena Lutfi Alla

Alfrida Hasan Fejzi

Jutbina Gjergji Markaj

Valentina Llesh Tuci

Leta Shpëtim Osmani

Blerta Gëzim Tusuni

Albert Trushi Thoma

Kujtim Ali Zalli

Dionis Fitim Kokaj

Arbër Dod Gjinaj

Besiana Xhevat Hasmuça

Santilian Hekuran Pazi

Rexhep Rrahman Trashku

Lorela Xhemil Musta

Armela Jani Rroko

Blerim Ferdi Leka

Ardit Hasan Kapllanaj

Ani Enver Agushi

Anesti Flamur Kapllani

Jeton Hakik Dapi

Kreshnik Ylli Gjini

Artur Shaban Kupi

Sokol Myslym Qaja

Emiljano Xhelo Kananaj

Eljo Trifon Prifti

Klara Hakik Sheqi

Oltion Mustafa Kanani

Margarita Perllat Gjonaj

Miki Arben Çano

Marinela Bardhok Doda

Ervin Sulejman Muça

Arlind Astrit Hajro

Ulpiana Flamur Aliaj

Sami Fehmi Karaj

Ornela Mevlud Dervishi

Sokol Feim Kryeziu

Anisa Gjolek Myrtaj

Mario Myftar Shehi

Mariglena Nadir Kokalari

Anila Zija Lleshi

Enerjeta Shkelqim Kapaj

Gazment Pellumb Suku

Dritan Flamur Zholi

Entela Jasin Abdul

Arben Enver Muho

Ermir Sokrat Marku

Rudi Osman Osmani

Briken Agron Burgjia

Arselon Ilmi Basha

Andi Nazmi Nanaj

Mirosh Ramazan Blloku

Eduart Alush Kukolli

Holtjon Zenel Orhani

Ylli Xhemali Kadriu

Ervin Adriatik Zaka

Klodian Osman Lulja

Sonila Agim Rexhmataj

Romir Xhevit Mukaj

Armand Ilir Basha

Kosovare Xhemajl Bajramaj

Elda Luan Elezaj

Olger Rraif Muska

Shkelqim Avni Çollaku

Drini Novruz Murataj

Bardha Shefqet Mara

Feim Medi Bici

Elvin Baftjar Hida

Elfrida Vehap Lamaj

Elton Vladimir Sopiqoti

Loreta Çarçan Çarçani

Florinda Ivzi Mata

Arta Ramis Xhaka

Juela Pëllumb Mehmetaj

Ermal Hekuran Domi

Arbër Bujar Dingo

Elsa Fetah Lumani

Blerand Fidari Kajaçka

Ediola Bujar Leka

Riselda Astrit Sheme

Suada Aleko Rira

Amarildo Nazmi Uruçi

Aurora Piro Xhorxhi

Erda Novruz Hoxha

Elidjon Veis Veis

Albion Dashamir Repa

Danjela Ditron Bregu

Suena Ilirjan Saliaj

Kevin Novruz Hoxha

Megi Bujar Zani

Erald Sadik Lengo

Dhurata Haki Ejup

Redona Vladimir Halili

Elona Mersin Greca

Heliana Martin Ndoci

Ilir Astrit Sinomati

Gregor Krist Andomi

Endrit Nazif Seferi

Amlet Veledin Balla

Antuela Robert Male

Marsida Sulejman Lofca

Ardit Jeton Lazri

Amarildo Arben Sulejmani

Donika Refat Gjpi

Erjon Maksim Nako

Antiola Andon Zotaj

Tereza Petrit Disha

Doned Fatmir Hënaj

Gentjan Sami Sula

Indrit Adem Shehi

Ali Amet Selenica

Blerta Bashkim Haxhiymeri

Alkion Petrit Dalanaj

Elvis Xhemal Soja

Sonila Qemal Mema

Manushaqe Selim Shaban

Ada Xhemali Shabani

Armandi Arqile Dine

Rolanda Maliq Xhari

Olsi Engjëll Veçani

Ylber Muharem Mema

Edmond Bashkim Demollari

Ened Shpëtim Kalenja

Persida Jani Preka

Denis Maksut Zela

Armand Demir Mesutaj

Ervis Kostandin Loli

Klodian Agim Shevroja

Besmir Avni Shehu

Lirjan Bujar Muça

Luljan Bujar Basha

Eva Mikail Bame

Elton Fatmir Miraka

Frederik Beqir Murrizi

Irena Sabri Spahiu

Rodolf Lutfi Stoli

Silvi Bardhyl Gjyzeli

Andi Ferdi Kastrati

Enkis Sokol Aliaj

Erjon Telha Dorzi

Romeo Munir Gjipi

Henri Agim Balla

Artan Munir Gjipi

Shkëlqim Dalip Xhemali

Edmond Man Kuliçi

Ermal Fatoss Çili

Florida Vasil Ilia

Enton Kujtim Hatia

Klodjana Mustafa Behlula

Amarildo Qerim Merizaj

Fjola Dervish Remanica

Endi Xhemil Toska

Iris Fatmir Rada

Adelina Bashkim Muça

Silvia Kastriot Kondi

Ymer Bajram Murati

Samet Laver Likaj

Bashkim Seit Kryeziu

Rinush Ramazan Sula

Klaus Petrit Menekshi

Esmeralda Kostandin Dhiamantopoulos

Florian Përparim Celibashi

Renato Hekuran Arapi

Miri Kosta Zeneli

Mexhit Qeram Izetaj

Brunilda Adem Uka

Robert Lutfi Stoli

Gentjan Agim Qose

Altin Islam Shkoza

Blerina Engjëllush Serjani

Aurela Kuxim Çuçka

Leonard Lutfi Quku

Erind Shkëlqim Agolli

Mateo Ilir Nerguti

Violeta Fatmir Topalli

Sara Naim Vezi

Miguel Minush Krasniqi

Adriana Rakip Dino

Arjona Arshi Bedaj

Klaudia Skënder Boçi

Mario Bashkim Muslia

Valbona Sherif Cenkollari

Ledion Dhimitraq Kukureci

Nikolin Dhimitraq Kukureci

Enkeleida Melsi Alimemaj

Eri Rifan Bulku

Ernela Albert Meçani

Ilian Jordan Mazniku

Elsa Vladimir Sakaj

Kristi Albert Gusho

Erisa Xhevahir Ymerali

Olsa Hydri Latifi

Arben Veli Suta

Martin Bujar Hysenllari

Gentian Xhevat Horanlli

Anduel Pandeli Cauli

Fation Pellumb Xhafa

Bledar Fuat Karagjozi

Ina Llazi Rrushi

Xhovana Skënder Naxhaku

Arlinda Saimir Drenofci

Altin Haki Kalaja

Armando Birbil Korkuti

Lorenc Baki Bushaj

Nikela Reshat Caka

Arbër Kasëm Xhelo

Eris Besnik Ajazi

Eriola Fatmir Nallbani

Majlinda Pashk Çoku

Bujana Bujar Tonçina

Egli Sami Alcani

Armandi Ago Moçani

Xhejson Mark Marku

Artur Skënder Dajti

Blenard Ndue Dudi

Erinda Lulëzim Tomani

Gramoz Miti Ngresi

Florjan Zabit Agalliu

Elsa Kodhel Çuku

Bledi Sazan Qendro

Elis Arben Zemblaku

Endri Adem Kaca

Ergin Nasuf Miftari

Gëzim Dhimitër Çuçka

Sani Sefedin Goza

Saimir Byrhan Dani

Florian Bashkim Caka

Estenela Rexhep Kola

Endrit Maliq Karameto

Orjola Xhelal Omi

Alban Sali Muça

Kliton Njazi Dosti

Suela Shaqir Hoxhalli

Jonisa Vllashi Kita

Juliana Lulëzim Gishto

Gentian Luan Mera

Aldi Albert Canaj

Afrim Rexhep Çangeli

Laureta Fatmir Bregasi

Petralba Muhamet Domi

Gejsu Armandi Selimi

Elton Hiqmet Xhambazi

Fatbardha Sabah Alia

Matilda Shpëtim Diko

Eglantina Gramos Shkurta

Gentian Mihal Bushi

Martin Haki Roçi

Magi Xhavid Lika

Adelina Luan Stafuka

Renato Bujar Mullaj

Fatjon Izaet Kotori

Marsel Seit Veli

Donaldi Ilia Ziso

Sonila Ferit Tafa

Fatjon Shefqet Lika

Arjana Pjetër Karroja

Arjan Iljas Baci

Klodjan Ismet Karaj

Vanesa Vesel Alimena

Adela Vladimir Tashi

Arlind Lirjan Binaj

Liljana Idaet Meçaj

Klodiana Terpe Rada

Orjola Edmon Muçllari

Shame Rexhep Belba

Eralda Fillor Prifti

Orjola Fatmir Baba

Elona Ramadan Spahi

Shkëlzen Enver Haka

Esmerald Hastrit Likaj

Eraldo Jemin Dura

Borda Bardhyl Lleshi

Ujeza Ram Hykaj

Julian Taqo Buda

Klodiana Shpetim Kele

Martin Shukri Rama

Eduard Muhamet Kateshi

Gerta Luftar Matohiti

Besmir Shaban Dani

Kejdi Xhelal Ahmetaj

Adrian Skënder Baho

Besnik Ram Mekaj

Kejdi Viktor Jani

Ervis Xheladin Karaj

Desantila Muharrem Peka

Ervin Rakip Koko

Marsida Muharrem Ajazi

Merxhane Halil Guga

Lediana Gjergj Dhimitri

Enerjeta Fatmir Sala

Vojsava Faik Sako

Arjola Ramazan Caushaj

Isida Fatmir Qilimi

Glaundel Arben Dulellari

Mark Preng Noli

Paolo Resmi Mataj

Olsi Ilir Ishmaku

Xhulieta Hazbi Shehaj

Valmir Agron Xoxa

Elgi Flamur Mollaj

Luan Mahmut Hidri

Fatjola Agron Zelia

Erjugen Pëllumb Lamaj

Besa Bashkim Sadikaj

Adrian Sali Zaçe

Zeni Nexhbedin Goleci

Enri Vladimir Beda

Anisa Piro Dalliu

Përparim Hajredin Boshnjaku

Bledar Harulla Zaimi

Florika Sabri Kelo

Marioglen Sali Xhumari

Besmira Çaush Kullafi

Ardit Luan Kasmollari

Alketa Basri Qilimi

Ermelinda Lulzim Kallmeti

Emanuel Ndue Gjonaj

Dallendyshe Shemshidin Muda

Matisa Piro Arshiaj

Gentian Koço Puro

Albert Fiqiri Xhaferi

Leonard Ibrahim Haku

Redona Neim Rustemaj

Morena Engjëll Halilaj

Orjana Gëzim Rira

Klodiana Bedri Gjerga

Emiljano Spiro Vrohoriti

Dolorida Islam Hasa

Ibrahim Isa Brahaj

Zyra Hysni Tome

Alban Aziz Bici

Brejdon Rustem Xhavara

Rajmonda Baki Kala

Ermir Kujtim Karaj

Alban Rruzhdi Halili

Vojsava Myzafer Disha

Marjon Fatmir Shehaj

Petro Sotir Piqani

Arjon Abedin Kapllanaj

Teuta Lazam Halilaj

Laurent Maksim Balluke

Alfred Festim Meminaj

Elida Kristo Demiraj

Arjan Isuf Zika

Brunilda Latif Bashi

Petrit Lush Rrahmani

Elsa Nexhmedin Meta

Armand Avzi Hoxha

Manjola Beqir Vranezi

Ledjon Stavri Tashi

Eneida Rustem Mejdiaj

Armanda Nehim Stërniqi

Nimelda Mehmet Hysi

Besmira Skënder Minxhozi

Ina Dragush Zjarri

Valbona Ilir Kraja

Ledina Teki Hoxha

Elisa Murat Hajdarmataj

Eduard Veledin Braja

Daniel Dashnor Spahiu

Dritan Pjeter Mhilli

Gëzim Kujtim Rama

Bashkim Gani Hoxha

Brisilda Sadik Lleshi

Zamira Ismail Serani

Kleant Adil Hodaj

Shpëtim Xhemal Mollaj

Margarita Qemal Bejko

Xhino Agron Jonuzi

Sefer Shaban Çuka

Kastriot Ha san Cenko

Eva Naim Kamberi

Paola Qazim Bejleri

Ledjon Sabri Liçaj

Irena Bashkim Veizi

Laerta Hamid Keqi

Liza Ndue Kola

Hergila Hilmi Driçi

Benard Hakik Tusha

Arben Neim Qorraj

Kristi Kristaq Shollo

Spiro Aristotel Qyra

Ilir Naun Bërdufi

Ibrahim Pellumb Agolli

Dorian Kosta Zeneli

Nertila Bujar Azizi

Bledar Selman Çanaku

Augent Mazllëm Feta

Gentjana Gëzim Koprencka

Elona Edmond Shehi

Sofie Idriz Hysaj

Astrit Kadri Hasalla

Shaqir Mahmut Lasku

Florian Arben Mehmeti

Sidorela Xhevahir Hykaj

Adif Ahmet Boraj0

Drilona Ibrahim Hoxha

Gëzim Nazif Metallari

Altin Nuri Sallaku

Luan Tasim Hykaj

Laidan Shaban Dani

Eriselda Shkëlqim Lamçe

Eduart Bajram Gjoka

Orges Gëzim Abazi

Agustin Ramiz Aruçi

Nikolla Ilirjan Bodari

Anisa Safet Sadrija

Besjana Emri Hoxha

Monika Shkëlqim Lamçe

Miklovan Luftar Matohiti

Arkonda Abdi Spahiu

Jonida Bujar Burba

Fatjon Sadedin Beqiri

Nertila Engjell Nuraj

Klevis Roland Troja

Laert Roland Troja

Valerjana Përparim Dedaj

Albert Veledin Merdanaj

Elio Liljan Picoku

Ilva Liljan Picoku

Sonila Luan Shoshari

Migena Agron Doçaj

Xhynejt Arben Çutra

Era Albert Çorbaxhi

Eni Sadik Bistri

Elona Shpëtim Hoxhaj

Patrisa Agim Manaj

Shkëlzen Fiqiri Beci

Armando Islam Qemalaj

Ervis Medi Hasula

Eliona Mehdi Çaushi

Denis Sokol Xhakola

Lion Behar Zeneli

Daniela Kastriot Bullaçi

Shpëtim Agron Rushiti

Enea Faredin Çaushaj

Fatjon Mirjan Çajupi

Emiljano Estref Yzeiraj

Skerdilajd Besnik Telo

Andi Vilson Goga

Denada Mehmet Daka

Françeska Njazi Muço

Frida Shpëtim Sinanaj

Anisa Harif Farruku

Ema Thoma Andrea

Laureta Flamur Doko

Evisa Isuf Hoxhaj

Servet Hasan Gura

Kaliro Arsen Duraj

Ermal Fatmir Carungu

Rei Agron Hazisllari

Tevis Qemal Seiti

Erjon Ilirjan Baboçi

Eda Qemal Ago

Orsjola Mersin Kurti

Beralt Iliriandi Zeko

Adriana Syl Beraj

Alban Todi Shkurti

Eranda Myslim Gorishti

Garjola Gëzim Bakiu

Albi Bujar Saliasi

Armant Lefter Spirollari

Mariglen Agron Osmani

Ditron Shefqet Cili

Ndue Lesh Tusha

Eord Edmond Osmënaj

Majlinda Arhile Vasili

David Angjeli Tarazhi

Dorina Fadi Kadesha

Arian Jonus Shebeku

Redion Lefter Çepani

Ervis Petrit Kuca

Alketa Sejdi Sejdiu

Alban Niko Lamaj

Artemisa Dhimitër Zhupa

Lisjena Maksim Sevdari

Enri Myrto Jahaj

Lirije Xhelil Muja

Esmeralda Zagoll Dervishi

Fabiol Artur Bakalli

Rudina Preng Lalaj

Andrea Jorgo Diamanti

Anisa Murat Shaba

Arkimed Gëzim Omuri

Fationa Jani Halil

Torian Apostol Qirio

Oerd Lulzim Kokali

Shegë Tahir Bogdani

Besian Frederik Jorgaqi

Floreta Ramazan Milo

Daniel Leonard Shehu

Arjeta Sotiraq Manxhari

Marsida Shkelqim Koçi

Marsel Taip Toska

Zamire Ali Lekaj

Shkëlqim Shyqyri Meta

Amarildo Gribos Liçaj

Erjon Aleksandër Nito

Enkeleda Fatmir Shahaj

Igli Besnik Oketa

Kristi Agron Mukollari

Anila Muharrem Lama

Irma Thoma Leka

Xhulia Astrit Gosa

Polikseni Petraq Llupi

Pjeter Ndue Ndreu

Armand Mane Kacaboni

Eva Thoma Mile

Shaban Ramazan Islami

Erviso Enver Palla

Migena Hekuran Mecaj

Manjola Bibë Skana

Desjana Ilirjan Mullaj

Enkelejda Iliri Hebibasi

Artan Ermal Permeti

Adriano Ilir Kanani

Elton Petraq Piero

Miranda Hysen Hajdini

Aurel Shefqet Musabelliu

Ilmi Vladimir Dauti

Nuredin Haxhi Matoshi

Vjollca Iljas Trupja

Eralda Vladimir Lalo

Eduart Hamit Tufollari

Rudina Fiqiret Kelmeni

Keldi Petrit Cfilo

Kristi Dhandil Tarifa

Skender Besnik Skenderi

Ingrid Naim Mëçalla

Dorjan Luan Dana

Besmir Qerim Tusha

Klaudio Artim Biraçi

Leonard Zylfi Muja

Arbër Fatmir Masupaj

Elidon Arben Tahiri

Ervin Astrit Kurti

Zamir Abaz Mejdani

Arben Xhemal Hasani

Fjoralba Hysni Hoxhallari

Ëngjëllushe Neshat Kapllani

Aldi Saimir Shkurti

Melidjona Melqez Rushiti

Elona Vasil Mistrovica

Endrit Xhevdet Sula

Florina Sulejman Karaj

Anisa Pëllumb Asllanaj

Erion Ilir Sherifi

Marsel Bashkim Shëmbitraku

Feridon Reshat Molla

Albert Gëzim Shurdhaj

Ardian Thanas Xhani

Sokol Petrit Hamzallari

Drita Ramiz Tufollari

Dorina Petraq Kumaraku

Arben Kastriot Çela

Aleksandër Dhosi Prifti

Blerta Medi Dyrmishi

Anila Muharrem Luka

Rudina Skender Dorzi

Laurent Tefik Shpata

Armand Hazbi Prelezi

Mirvana Zyhdi Shutina

Blerand Muhamer Koçillari

Hermes Besim Qorri

Laidon Zini Goxhara

Teodor Marko Goga

Egland Sefer Haxhimali

Suela Agim Arapi

Gentjan Mane Sulaj

Brikena Besim Isaj

Eneida Adrian Grabova

Altin Kristaq Dimo

Artan Mensur Peshtani

Suzana Abdi Hoxha

Hëna Tafil Çiraku

Nancy Refat Tushe

Eva Dhosi Hadëraj

Elvis Edmond Verjoni

Erjona Sulejman Xhaferaj

Arbër Gjon Prenga

Arben Pullumb Jonuzi

Marjeta Agim Halillaj

Taulant Shefki Mema

Telha Ymer Kalaja

Anjeza Dervish Dajzmaili

Denis Vezir Gjodeshi

Vjollca Halil Dauti

Runald Rustem Zeka

Ervis Faik Këmbora

Shuko Dilaver Alikaj

Erilanda Enver Bakalli

Eneida Gëzim Binaj

Benart Agron Biba

Ali Qazim Selimja

Ertis Gramos Bregu

Zamira Mehmet Muharemi

Ervin Vangjush Janku

Ermond Luan Osmani

Ervis Saimir Shaku

Bujar Mehmet Muharemi

Hysen Myftar Taga

Artur Novrus Beshiri

Elena Pandeli Bisbiqi

Lorela Loni Jano

Ermela Mehdi Cekani

Marina Adrian Poppa

Sonja Nezhdet Isufi

Erta Stavri Nakuçi

Lirim Shefqet Shehu

Zenel Shpëtim Shëntolla

Klajdi Fatmir Xhelilaj

Stefan Kristo Mamillo

Erjola Qirjako Cama

Kujtim Adem Hysmeta

Ervin Ramazan Gjypi

Gegë Dedë Njebza

Dritan Zenel Muçanji

Alfred Hamdi Methasa

Erlind Ëngjëll Indrisllari

Olsi Pëllumb Ibro

Adriana Luan Kalemaj

Klaudia Besnik Çoku

Elona Ramadan Leka

Andrea Jorgo Kreci

Andi Ylli Baraj

Teuta Kamber Guri

Artan Myfit Redhaj

Ermelinda Musa Furriku

Alsid Kastriot Lusha

Dorjan Yqmet Pillati

Ilirjan Jorgji Tata

Pëllumb Vehbi Rira

Rovena Tonin Vuksani

Gerti Spartak Mersini

Klaus Fatos Musollari

Kevin Vladimir Saliasi

Petrina Petro Agolli

Erlis Veledin Beqiraj

Adelajne Osman Hajdari

Roland Xhevdet Duçi

Ana Xhelil Shahini

Gerta Pëllump Zaimaj

Albano Maksim Sala

Eriola Lefter Çepani

Serxho Edmond Zefi

Bledar Miter Marku

Aurel Thoma Kuqi

Erjona Çufe Koka

Xhevaire Mustafa Rrapa

Miranda Besim Rrushi

Adriatik Ylli Babaj

Alfred Faslli Çibuku

Marsela Hekuran Cani

Redion Medi Halilaj

Altin Ramadan Shehu

Erilda Beqir Saja

Skerdi Ferdinat Sotiri

Bledar Hysen Agolli

Gentian Petrit Kambellari

Ervis Gëzim Balliu

Eugen Ilirian Çerri

Milena Rustem Braçellari

Dion Hysen Memo

Renalda Bajram Cenollari

Klaudian Neki Hoxha

Entela Myzafer Hoxha

Donalt Shpetim Menkshi

Marsilda Xhevalin Tusha

Genci Abaz Gojda

Roland Syrja Muçelli

Fatinela Ilirjan Velia

Fredi Aristotel Zoto

Andi Vasillaq Shurdha

Besmir Hekuran Dosti

Erjona Mexhit Bulku

Vullnet Ramadan Plaku

Mikel Kudret Hasanago

Entela Hazis Xhako

Ajet Hysen Ahmeti

Besim Bujar Lyte

Klajdi Gezim Xhajollari

Dritan Avni Rrapushaj

Bukurosh Mato Llaka

Fisnik Xhelal Sula

Brunilda Xhelal Zaimi

Eno Kamber Shkëmbi

Lorena Kamber Shkëmbi

Gentjano Bardhyl Çela

Briken Refik Dallashi

Ela Ali Buduri

Eduart Xhevahir Kadillari

Eduart Llazar Goga

Fisnik Shyqri Fjolla

Lirela Kastriot Çiçi

Sokol Luftar Bengasi

Vijola Ymer Damjani

Besnik Resmi Nazari

Besmira Xhevid Kuçi

Ermal Namik Staka

Eriada Shezai Merka

Rajson Ramazan Kurti

Albana Besnik Shehaj

Arben Izet Shabani

Ardian Sulejmën Bubeqi

Violeta Rrapo Kapllani

Arbër Edmond Demollari

Marsela Petrit Veizaj

Lume Selim Canaj

Blerta Selman Hysa

Klevis Gani Brasha

Ermira Liman Prifti

Mihal Ethem Vila

Brikela Mihal Zotaj

Ledina Hysen Kodra

Jetnor Zagoll Troka

Alfons Qani Toska

Vladimir Axhem Mema

Violeta Mark Dingo

Mestan Tomorr Flamuri

Julian Avdulla Aranxha

Blerta Ylli Duro

Arti Bashkim Hadushaj

Roland Ahmet Uka

Mimoza Selman Mahmutaj

Leonida Vasil Karaj

Mirjan Fisnik Doko

Franga Marash Lleshi

Jonila Kastriot Hadushaj

Artan Hysen Tushe

Ervina Astrit Kola

Indrit Gëzim Jaupaj

Shkelzen Hazbi Levani

Eliversa Shkëlqim Bala

Orges Selam Xifa

Vilma Haxhi Stergu

Etleva Hekuran Bengasi

Rena Sherif Bega

Rudina Andon Dado

Berolda Beqir Kaliqi

Olsi Selami Muskaj

Gjergji Ilia Subashi

Taulant Prelë Marklekaj

Arsen Ylli Sazexhiu

Ilirjan Gjergji Sterjo

Ylli Skënder Brija

Ergys Mentor Xhaferaj

Agim Xhemal Gjoni

Julinda Skender Çekrezi

Elda Petrit Kupe

Ervin Gëzim Korollari

Besmira Shpëtim Bilali

Bledar Jaho Baze

Ersida Fatmir Hoxha

Evis Nazif Xholi

Ervis Gegë Bushati

Fidane Bujar Qylhanxhiu

Ervisa Batiar Xhaferaj

Bardhe Murat Lala

Abaz Domo Sherifi

Redian Ndriçim Mitrovica

Dorina Dashamir Nazo

Xhensila Skëlqim Gjevoci

Redjan Dhimitër Davidhi

Oltion Bashkim Gjoni

Xhuliana Luan Lena

Arjonela Dhimitraq Terpollari

Roland Shefiki Fero

Hymet Islam Lipo

Noralda Sokrat Qorraj

Lindita Qemal Sina

Oligert Laze Duçellari

Hajredin Novruz Tice

Orgest Dashamir Metaj

Ilir Petrit Koçi

Laert Sadik Lulo

Gjinovefa Nuhi Velaj

Algert Luan Diçe

Emirald Mehdin Levani

Ardit Gjergji Sema

Orgest Ali Korçari

Shahir Shefqet Gjana

Qemal Hysen Hysa

Joana Petrit Llapi

Vilson Fadil Kallanxhiu

Irida Anton Arapi

Elda Arqile Sema

Bujar Muhamet Çakëri

Vladimir Pal Menga

Dhimiter Laver Ruka

Trebeshina Peço Hëna

Gersian Gjergji Sema

Jonilda Et’hem Shukulli

Rizvana Hysen Brahimi

Luan Hysni Hysa

Kastriot Mato Llaka

Shkelqim Sherif Tila

Nertila Arif Kozeli

Albion Femi Murja

Fejzije Jakup Pishaj

Mirel Ismet Kastrati

Arnisa Jashar Boci

Elvis Pëllumb Serani

Vjonist Muhamet Shehu

Almarin Hasan Zeneli

Kreshnik Sabri Duraku

Elvis Kudret Bushi

Denisa Thoma Mihali

Durim Ardian Çobaj

Ermal Niko Radomi

Luljeta Bajram Ceno

Meriljana Bilal Xhika

Erjon Vlash Laska

Elton Caush Merka

Lefter Amir Murataj

Ferjat Llano Boraj

Nurije Muharrem Tafa

Eglisjana Syti Laze

Admir Ramazan Gojda

Jurgen Lavdimir Canollari

Renaldo Neki Strumi

Gani Novrus Bushaj

Miranda Besim Rrushi

Deilsa Myrtezan Nonaj

Ermira Bajram Balliu

Edlira Mustafa Delilaj

Enkeleda Kujtim Bejko

Arjana Adham Demiri

Margil Qani Bakiasi

Eldi Todi Bane

Blerta Lelezim Metko

Elton Shaban Kyçyku

Jurgen Gëzim Spahoi

Fatjona Luan Iberhasaj

Adrilona Hajdar Grrica

Erbin Jakup Molla

Erald Gëzim Guri

Julian Nevruz Bendo

Elvira Ziver Bahoja

Redion Bajram Jonuzi

Florenc Ridvan Beshello

Gerta Sabah Mucaj

Ermelinda Fadil Shkurti

Alma Isuf Gashi

Lorena Naim Çela

Majlinda Haxhi Zeneli

Jonida Beqo Hadaj

Gerald Ylli Shkëmbi

Mersin Jaho Mara

Dorina Ramadan Hasku

Rosita Edmond Pustina

Gjergji Zef Prendi

Andi Sabri Noku

Altin Halit Celami

Morena Sadik Mehmetaj

Gerant Gëzim Kollçaku

Shkëlzen Shyqyri Ibraliu

Eranda Besnik Gjonaj

Ylli Mustafa Bega

Mateos Agron Shehu

Jorida Vladimir Perdhiku

Gjergji Dhimitraq Ziu

Ardian Rexhep Nezaj

Edson Kol Gjoka

Ilir Vasil Dorre

Saimira Zef Lleshaj

Eglantina Yzeir Koxha

Blerina Fehmi Matmuja

Bledar Avni Kryemadhi

Donald Edmond Salça

Xhulia Andrea Leshi

Ermira Myzafer Baxha

Orsiola Hysen Berberi

Marjana Pjetër Lala

Josif Arben Papuçiu

Griselda Agim Rruci

Robert Naum Kadriu

Olsi Albert Vasiu

Algin Nazif Xhaja

Enea Votim Sadushi

Xhoi Adrian Moçka

Arianit Shpëtim Topçiu

Belina Albert Xhaxhiu

Igli Mitër Nako

Mikel Qatip Feçanji

Entela Kujtim Bytyçi

Rovena Resmi Halimllari

Desara Vladimir Qose

Olta Andrea Prençe

Anjeza Shefqet Rusi

Mezan Shefqet Nexhipi

Lorisa Edmont Dauti

Erjona Safet Agalliu

Jovan Kristaq Rusku

Erald Fejzo Zeneli

Denis Mehmet Deliu

Adriatik Haxhi Allkoja

Emanuela Qemal Hyseni

Saimira Josif Sako

Ritvan Sherbet Dupi

Lulezim Haredin Hoxha

Sibjana Kovaç Telegrafi

Ilir Sulejman Beka

Renato Muajsi Gjermëni

Sergio Avdulla Merdiani

Stela Kiço Hoxha

Bynjamir Rakip Meta

Alfred Adem Xhafaj

Çelnik Kadri Ferti

Nertila Sheme Salianj

Sivi Gjergji Gode

Alban Ilir Kostallari

Enkeleda Dilaver Skura

Virgjil Andon Sinjari

Agron Kristo Mihaj

Nevila Kujtim Gjata

Rigels Mehmet Begeja

Fatjon Baftjar Saja

Tea Leonidha Janku

Erin Perparim Dervishaj

Ani Thanas Leka

Aida Hakik Ajdini

Greta Gaqo Mihallaj

Gjergj Thoma Xhaferi

Rakip Perparim Rakipi

Erlind Arben Kokoli

Grigor Gjergji Gjylameti

Artur Xhemali Shehu

Fjoralda Luan Hysenllari

Ervin Vasil Bërdufi

Adriatik Qamil Xhika

Gentjana Pashk Zmalaj

Nermiko Meritan Kasapi

Reiz Liman Muça

Ervis Refit Pashollari

Alma Qemal Rexhaj

Ersida Astrit Manushi

Erlisa Pavli Labi

Geraldo Engjëll Zanaj

Laurent Luan Dollomaja

Erisa Petrit Bylyku

Pranvera Avdi Xhelili

Jeta Albert Sallçini

Artenis Riza Malaj

Kristjan Simon Luli

Ardita Vullnet Rumani

Bledar Bajram Shehu

Valmira Mitër Ngjeliu

Xhenisa Durim Skenderaj

Erna Pellumb Zotaj

Elsa Muhamet Liko

Elton Josif Kola

Armend Tehat Haxhiu

Mateos Maksim Bostani

Besmira Ismail Duro

Rexhina Vangjel Ismaili

Ismail Luan Mustafa

Robena Shaban Çollaku

Ervis Agim Pasha

Faik Petrit Shahu

Aida Bardhyl Lurdhi

Gentian Çesk Staka

Martin Thoma Nika

Marsela Filip Kerka

Roland Nikoll Metushi

Adriatik Pertrit Kaçerri

Rudolf Ardian Baha

Marlin Luigj Kastrioti

Daniela Isa Shehu

Artenis Sazan Osmani

Jurian Musa Karriqi

Elton Shkelqim Dervishi

Vjollca Sadik Progri

Fatmire Yzedin Kuka

Erjona Murat Beqiraj

Migena Nuri Arapi

Laureta Gëzim Skacaj

Lule Tahir Daka

Evelina Fatmir Baraku

Oltjana Albert Salca

Lysien Pellumb Mama

Irma Fatmir Nazari

Anisa Petraq Çili

Alfred Skender Haskaj

Aida Pajtim Paraj

Mario Sherif Karaj

Brunilda Halit Bali

Erinda Agim Çela

Jurxhes Ilirjan Musaj

Tauland Maliq Alia

Ada Asim Cufe

Emiljano Skender Dedej

Alda Flamur Yzeiraj

Skender Belul Bushi

Marsel Afrim Kotarja

Mario Zenun Jaçe

Arsides Azis Igrishti

Brikena Kujtim Saraçi

Arjan Kadri Ismaili

Dorina Fiqiri Subashi

Adelina Kadri Tema

Najada Pëllumb Muço

Eni Izet Toska

Loreta Arjan Çiçaj

Martina Nefail Lushka

Aida Enver Xhaferaj

Flamur Ibrahim Zeneli

Entela Ilirjan Selmanaj

Sonila Haxhi Azemi

Emanuela Vlash Gjonaj

Ervis Caush Toçila

Elis Selamet Musaraj

Petrit Avdi Avdiu

Esmerina Gèzim Ferzaj

Klaudio Bashkim Spahiu

Fatbardha Sadin Shehu

Xhensila Edmond Thomollari

Denis Grigor Jorgo

Floresha Kudret Bregasi

Milena Han Selimi

Euklid Skënder Meçi

Fation Ferik Zane

Edlira Edmond Gremi

Dorian Agim Dalipi

Besmira Ylli Bedalli

Sabina Venigjar Begaj

Romelda Arben Koka

Albion Xheladin Koçi

Xhuljana Besnik Muçaj

Ina Jorgaq Skenderi

Enri Pëllumb Zenullari

Kalina Andrea Rafaili

Rexhina Maksim Kuqi

Elisabeta Xhezar Valteri

Ergys Nazif Kurti

Orestialda Agim Belulaj

Aulona Agim Belulaj

Randi Pëllumb Hasa

Dod Nikoll Pepa

Esmeralda Fani Gopo

Ermal Hydri Mançka

Donald Myslym Muçi

Aldo Bajram Kosova

Glenda Bashkim Shahinaj

Albert Fiqiri Shehi

Ylmi Yzedin Bardhaj

Jonida Besnik Azizaj

Justiljan Qetësor Zylyftari

Jonida Festim Hysko

Alma Vasil Kurti

Klelios Spiro Çika

Ermir Zenel Xama

Ledi Eduard Hysenj

Sokol Ferdinant Dhimitri

Arjola Veli Gjika

Dhimitraq Vladimir Hido

Eduart Hysen Emiri

Zina Gëzim Tosku

Dorian Llazar Gjini

Griselda Zylyftar Mema

Klajdi Lutfi Çera

Najada Pellumb Merolli

Zeqir Nezir Igrishti

Dhori Kleanthi Dapi

Elton Dalip Meta

Sonila Ibrahim Dubare

Ilirjana Agim Neli

Nertila Ndrec Marashi

Edvin Zihni Duka

Evelina Vath Tafmizi

Tori Xhevid Mesi

Endrit Ramazan Maloku

Ermir Memo Deraj

Monika Nikollaq Dhosi

Arjeta Arjan Islamaj

Giovanna Xhovan Luci

Jetmir Valier Lubonja

Besnik Mehdi Brami

Drilon Afrim Alla

Valbona Rifat Ramadani

Odeta Shyqyri Sinani

Uliks Ali Tafa

Imelda Idajet Mora

Manuela Prek Doçaj

Pamela Engjëll Ndocaj

Alqi Tasi Janaqi

Uarda Fatmir Maloku

Indrit Bashkim Sula

Alfred Ali Demiri

Spiros Petraq Lena

Megi Valter Sejdini

Antjana Bujar Dapi

Mariglen Xhemal Biba

Gjedan Isuf Bajrami

Manuela Thomaq Poçari

Erjon Kapllan Deda

Admirim Leksi Mukaj

Zhaneta Lipi Ndone

Përparime Eles Kështeja

Lira Aleksander Dheri

Elidjon Kaman Caco

Erisa Faik Hidi

Angjelina Gjergj Mujaj

Kliti Shpëtim Shuli

Endrit Luto Deda

Romina Agim Ruda

Evelina Zef Hamataj

Ardita Fisnik Suka

Ersilda Çlirim Mema

Gëzim Dajlan Stroka

Ana Enver Pelivani

Alma Bardhyl Shpuza

Merita Shahin Syla

Kevin Kastriot Harka

Julindë Teme Shuaipi

Syme Selajdin Biba

Jonis Valentin Nuredini

Nevila Agim Hoxha

Hekuran Xhevdet Tenaj

Olmi Ismail Kurti

Albina Riza Vishka

Ornela Zenel Rrapushi

Marsida Pëllumb Jolla

Redi Fejzi Hoxha

Ferzilet Thoma Osmëni

Besnik Selim Tusha

Erinda Belul Çela

Ardian Beqir Guri

Besmir Piro Sholla

Ogert Flamur Islami

Edi Selman Brata

Emirjan Luan Gjoni

Bledi Ramazan Merepeza

Silvi Agust Shkembi

Estela Hiqmet Ferko

Gerti Shahin Gjonaj

Erfan Myftar Xhelili

Durim Astrit Stroka

Arbër Pavli Labi

Moris Hasan Moko

Trëndafile Veis Hoxha

Avni Hysen Hysa

Fiorentina Ram Hysa

Ibrahim Gëzim Ruçi

Klodjana Ismail Çeçja

Geraldo Xhevahir Dalti

Gazmend Fetah Muça

Myziene Ramazan Alsela

Altin Petrit Doku

Ervina Kuan Strarova

Orgest Fasli Saraçi

Elson Beshir Hasa

Gëzime Rexhep Bragjeçi

Eriald Dedë Imeraj

Erikson Xhevahir Milloshi

Mariglen Bajram Murizi

Sabina Hysni Cenameri

Denisa Isa Islami

Fatos Moisi Dalipaj

Gerald Agim Tafa

Astrit Kësmet Zika

Juventin Rexhep Tresa

Blans Luman Seferi

Erjona Isa Pemaj

Esmeraldo Koçi Kule

Mimoza Bejami Zerka

Ledjona Moisi Dalipaj

Enis Ylli Boçi

Fernando Taim Teqja

Silvana Pavli Semini

Ditjona Agim Bora

Besnik Luto Pila

Suela Xhavit Dema

Xhulia Rakip Kurti

Desjana Dëfrim Tarelli

Dorina Rustem Toçi

Aida Llambi Mihali

Edi Njac Vilja

Adrian Petrit Asllanaj

Elisabeta Astrit Muça

Florida Gjylazim Miftarallari

Armando Ndre Ndreu

Ermira Ndrec Seferi

Blend Mehmet Kodra

Valbona Naim Çiça

Andi Nikollaq Kotini

Mimoza Nebi Koka

Sonila Hamdi Xhelo

Mikel Albert Karina

Jonida Ruzhdi Llaci

Elvin Andon Foto

Doriana Dod Steli

Bledar Myslim Lala

Leonidha Kosta Kapri

Artur Safit Koçi

Esmeralda Feti Haxhi

Aldi Ilia Çifligu

Antony Mark Biba

Miranda Gani Alikja

Eldi Besnik Sana

Andi Afrim Kasa

Dorina Shyqiri Beshiri

Majlinda Jemin Belba

Adelina Naim Lashi

Bukurije Naim Lashi

Denisa Pjetër Mehilli

Ardit Naim Losha

Fation Pashk Nikolli

Eriglisa Agim Lami

Mimoza Petrit Shkalla

Xhuljana Viktor Pëto

Gentian Luan Mamo

Artur Kujtim Pashaj

Diamela Murat Prenga

Esmeralda Ariqile Gjata

Albert Nikollaq Gjoka

Boralda Kastriat Lalollari

Anjeza Besnik Shatku

Manjola Shpëtim Kaçi

Daniela Elmant Doko

Blerina Pandeli Babaliu

Gentian Ramazan Osmani

Alma Rexhep Ballçaj

Bora Sokol Kola

Blerina Jakup Dermishaj

Erind Ndrec Shyti

Selvina Avni Çollaku

Edra Bujar Plaku

Ermelinda Gilmond Petrela

Gentian Ndue Kovaçi

Altin Misto Shumeli

Simon Ndue Prenga

Renald Gjin Bunaj

Alfred Ramazan Stafaj

Fatos Rustem Berisha

Dorian Zylfo Hajro

Ergys Bahto Vejseli

Tefta Ibrahim Lezaj

Esmeralda Agust Kaseja

Ardon Arqile Komini

Luan Besnik Gjuzi

Eleni Pilo Toto

Anisa Njazi Neziri

Albana Vasfi Halili

Ermando Xhelal Lahi

Xhelal Rufat Lahi

Elira Edmond Gogo

Shpresa Haxhi Pemaj

Jurgen Kujtim Hoxha

Admir Albert Fejzolli

Donika Veis Jaçe

Sonila Bajram Ndreu

Zamira Besnik Hysa

Antonio Vangjel Shahini

Jonida Shaip Kumaraku

Ilda Sotir Tashi

Anila Harallamb Kulo

Grasiela Gerondi Tarushi

Alfred Mersin Çejku